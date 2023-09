Συναντήθηκε με Ernst and Young ο ΠτΔ - Ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το προσωπικό στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε την ηγεσία της Ernst and Young<br />

<br />



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, την ηγεσία της εταιρείας Ernst and Young, με επικεφαλής την κα Julie Linn Teigland, Area Managing Partner of Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA), συνοδευόμενη από άλλα ανώτερα στελέχη, περιλαμβανομένης και της ηγεσίας της εταιρείας στην Κύπρο. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα οικονομίας, προσέλκυσης ξένων επενδύσε...