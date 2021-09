Βασικός στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά Κύπρου (ΕΚΚ) θα συνεχίσει να αποτελεί ασπίδα προστασίας για τους επενδυτές, αλλά και να καθοδηγεί την υγιή ανάπτυξη του τομέα, τονίζει ο νέος Πρόεδρος της ΕΚΚ Γιώργος Θεοχαρίδης, σε γραπτή δήλωση του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο κ. Θεοχαρίδης, ο οποίος κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής από τον Ιούλιο του 2020, διορίστηκε στη θέση του Προέδρου της ΕΚΚ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αντικαθιστώντας την απερχόμενη Πρόεδρο της, Δήμητρα Καλογήρου, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΚ, διορίστηκε ο Γιώργος Καρατζιάς.

«Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω την Προεδρία της ΕΚΚ σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις περίοδο για τον τομέα», αναφέρει επίσης ο κ. Θεοχαρίδης, ο οποίος ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό του.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο νέος Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει πως η τεχνολογική εξέλιξη στον χρηματοοικονομικό τομέα συντελείται με ραγδαίους ρυθμούς και διαβεβαιώνει πως θα εργαστεί για να διατηρήσει «τα υψηλά πρότυπα που έχουν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια από την ΕΚΚ, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει μία ευέλικτη και αποτελεσματική εποπτική αρχή, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής».

«Προσδοκώ, επίσης, στη συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τους ομολόγους μου στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές του εξωτερικού, διασφαλίζοντας ότι η Κύπρος θα εξακολουθήσει να συμβάλλει θετικά στην επέκταση και την ενίσχυση των ρυθμιστικών πρακτικών και διαδικασιών, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο κ. Θεοχαρίδης «ως Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα των Χρηματοοικονομικών στο Cyprus International Institute of Management (CIIM) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc in Financial Services) από τον Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούλιο του 2020, διαθέτει εκτεταμένη εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα».

Αναφέρεται ότι «προτού αναλάβει καθήκοντα στο CIIM, εργαζόταν ως Επίκουρος Καθηγητής στον τομέα των Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan της Νότιας Κορέας από το 2006 μέχρι το 2010», ενώ το 2006 εργάστηκε επίσης ως International Faculty Fellow στο Sloan School of Management του Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Προηγουμένως, μεταξύ άλλων, διετέλεσε μέλος του μεταβατικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Cyprus Blockchain Technologies Ltd, προστίθεται.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΚΚ, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Καρατζιάς από το 2011 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 ήταν ο Επικεφαλής του Τμήματος Συλλογικών Επενδύσεων της Alter Domus στην Κύπρο, ενώ διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείων του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων καθώς και μέλος της Επιτροπής Κεφαλαίων του ΣΕΛΚ.

Επίσης, είναι μέλος του ACCA και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο μάρκετινγκ και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο του Έξιτερ.

Αναφέρεται επίσης ότι ο κ. Καρατζιάς έχει εκτενή εμπειρία στη δομή, διαχείριση διεθνών κεφαλαίων, καθώς και στην παροχή ancillary, middle και back-office υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κεφαλαίων.

ΚΥΠΕ