Three Cents: Πωλήθηκε προς €45 εκατ. στην Coca Cola HBC

Η S.I.C.C. Holding Limited Κυπριακή θυγατρική της IDEAL Holdings μεταβιβάζει την Three Cents για €45 εκατ.

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της, CC Beverages Holdings II BV, κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της ESM Effervescent Sodas Management Limited (Three Cents) από την SICC Holding Limited, θυγατρική κατά 100% της IDEAL Holdings.