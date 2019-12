Τι θα περιλαμβάνει το τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου

Η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου, (ΕΤΥΦΑ, θυγατρική της ΔΕΦΑ) και η διεθνής κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, and METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited υπέγραψαν σήμερα τη σύμβαση για τις υποδομές έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε ένα έργο που χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο στην Κύπρο.

Το τερματικό ΥΦΑ θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU), προβλήτα για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές.

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στα €290 εκτ. Ήδη έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση €101 εκατ από την ΕΕ και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility – CEF). Η ΑΗΚ θα καταβάλει €43 εκατ με συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΤΥΦΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, είπε πως «με την υπογραφή τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας προσπάθειας πολλών χρόνων, η οποία αποτελεί δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πρόγραμμα διακυβέρνησής του», προσθέτοντας πως η όλη προσπάθεια πέτυχε γιατί διαχωρίστηκαν τα συμβόλαια σε δύο, της κατασκευής υποδομών και του συμβολαίου προμήθειας υγροποιημένου ΦΑ.

O κ. Λακκοτρύπης υπενθύμισε πως οι τρεις προηγούμενες διαδικασίες (2009-2011, 2012-2013, 2014 – 2016) δεν κατέληξαν σε υπογραφή συμβολαίου, με κύριο λόγο τις πολύ μικρές ποσότητες αερίου που απαιτούνταν και εξήγησε πως η θετική κατάληξη επιτεύχθηκε λόγω της διαφοροποίησης της προσέγγισης με το σπάσιμο των δύο συμβολαίων.

«Εξασφαλίσαμε έτσι, αφενός», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, «ότι οι κρατικές υποδομές θα έχουν χαμηλό ποσοστό απόδοσης (διατηρώντας έτσι χαμηλές τις τιμές) και, αφετέρου, πως στην προμήθεια φυσικού αερίου επιτυγχάνεται η μέγιστη ευελιξία με ένα συνδυασμό αγοράς άμεσης παράδοσης (spot) και συμβολαίων».

Ο κ. Λακκοτρύπης είπε ακόμη ότι η έλευση φυσικού αερίου αποτελεί μέρος των σχεδιασμών για διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, της διαφοροποίησης του ενεργειακού μίγματος της χώρας και την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού μέσω δραστηριοποίησης ανεξάρτητων παραγωγών, παράγοντες, οι οποίοι, συμπλήρωσε ο Υπουργός, «αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ενέργειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη, βάσει υπολογισμών της ΑΗΚ, η χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αναμένεται να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κύπρου κατά 25-30%, σε σύγκριση με τα υφιστάμενα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Τόνισε μάλιστα πως βάσει συντηρητικων σεναρίων μελέτης της ΑΗΚ και της ΔΕΦΑ «για την τετραετία 2022 – 2025, θα επιτευχθεί μείωση από 15% έως και 25% στο μεταβλητό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής έναντι του σεναρίου συνέχισης χρήσης υγρών καυσίμων».

Παράλληλα, η ΔΕΦΑ τρέχει τον δεύτερο διαγωνισμό που αφορά το συμβόλαιο προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στη διαδικασία ενδιαφέρον εξέφρασαν 25 εταιρείες μεταξύ τω οποίων τα πλέον ισχυρά ονόματα της διεθνούς αγοράς LNG. Η ΔΕΦΑ προσανατολίζεται στην εισαγωγή 0,6 περίπου δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου με συμβόλαιο διάρκειας 3 με 4 ετών, ενώ αναλόγως των συνθηκών της αγοράς θα αγοράζει και από τις αγορές SPOT (0,3).

“Η λύση της πλωτής μονάδας παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία, αφού θα επιτρέπει τη σύναψη μεσοπρόθεσμων συμβολαίων 3 με 5 χρόνων, καθώς και την αγορά άμεσης παράδοσης, γνωστής ως spot, όταν παρουσιάζονται ευκαιρίες σε καλές τιμές”, ανέφερε ο κ. Λακκοτρύπης, προσθέτοντας πως παράλληλα διατηρείται η δυνατότητα μελλοντικής εκμετάλλευσης γηγενών κοιτασμάτων της Κύπρου, με τις δύο (ή και περισσότερες λύσεις) να προσφέρουν μέγιστη ευελιξία και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού.

Κασσιανίδης: Σε νέα εποχή η Κύπρος

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΦΑ, Συμεών Κασσιανίδης τόνισε πως η υπογραφή της σχετικής σύμβασης σηματοδοτεί με τον πιο άμεσο τρόπο την μετάβαση της Κύπρου σε μια νέα εποχή με τη χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας σε βιομηχανία και ηλεκτροπαραγωγή και την ενεργειακή αυτονομία της Κύπρου.

Η έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, πρόσθεσε, θα συμβάλει στη λύση του ενεργειακού ζητήματος, εξασφαλίζοντας την επάρκεια και τον ομαλό εφοδιασμό, σε πλήρη ακολουθία με την εθνική ενεργειακή πολιτική ως προς την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, τη μείωση αέριων ρύπων και την μετάβαση στη χρήση νέων πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας φιλικότερων για το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασσιανίδης, η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 24 περίπου μήνες από την ημερομηνία που η ΕΤΥΦΑ δώσει εντολή έναρξη των εργασιών, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μεταξύ τέλους 2021 και αρχές του 2022.

Τόνισε πως η επιτυχής υλοποίηση του έργου συνιστά εθνικό στρατηγικό στόχο και προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση.

«Το μομέντουμ για ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας έχει διαμορφωθεί, γι’ αυτό ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου την αγαστή συνεργασία τους και τη συμπόρευση σε μια κοινή προσπάθεια, σε μια προσπάθεια που θα οδηγήσει την Κύπρο στους ευρωπαϊκούς δρόμους της ανάπτυξης, υλοποιώντας με υπευθυνότητα το μεγαλύτερο δημόσιο έργο των τελευταίων ετών», κατέληξε.

Ο Ντουάν Μπινγκουάν, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της China Petroleum Pipeline Engineering, είπε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για τον οργανισμό με συνεργαστεί με τους εταίρους της κοινοπραξίας σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την Κύπρο.

Ένα σημαντικό έργο για την Κύπρο που θα εισαγάγει την Κύπρο στην εποχή του φυσικού αερίου, είπε, προσθέτοντας πως το φυσικό αέριο είναι το μέλλον, είναι περισσότερο πράσινο και πιο φιλικό στο περιβάλλον

Εξάλλου, ο Νικόλας Παπουτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Μέτρον, ανέφερε στο δικό του χαιρετισμό πως η κατασκευή της υποδομής υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι το πρώτο μεγάλο ενεργειακό έργο στην Κύπρο. «Το αποτέλεσα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την προσπάθεια όλων. Είναι γεγονός ότι με αυτό το έργο ανοίγει ο δρόμος για τη εισαγωγή του ΦΑ στην Κύπρο και σηματοδοτείται νέα εποχή για τον ενεργειακό σχεδιασμό της νήσου», συμπλήρωσε.

