Tommy Hilfiger: Νέο και μεγαλύτερο κατάστημα στο Mall of Cyprus

Το κατάστημα του αμερικάνικου brand Tommy Hilfiger μεταφέρθηκε, μεγάλωσε και ανανεώθηκε

Το κατάστημα του δημοφιλούς αμερικάνικου brand, Tommy Hilfiger στο The Mall of Cyprus, μεταφέρθηκε, μεγάλωσε, ανανεώθηκε και έγινε ήδη talk of the town! Η εταιρεία SARKK ABEE, αποκλειστικός εισαγωγέας, διανομέας και ιδιοκτήτης καταστημάτων λιανικής Tommy Hilfiger στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μολδαβία, παρουσιάζει το νέο κατάστημα Tommy Hilfiger στο The Mall of Cyprus, που εντυπωσιάζει με τον σχεδ...