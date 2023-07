Ιδού το νέο λογότυπο του Twitter (ΦΩΤΟ/ΒΙΝΤΕΟ)

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Έλον Μασκ ότι το μπλε πτηνό δεν θα είναι πλέον το λογότυπο της πλατφόρμας η διευθύνουσα σύμβουλος του Twitter με ανάρτηση της εμφάνισε το γράμμα «X» σε μαύρο φόντο αναφέροντας: «Το X είναι εδώ! Ας το κάνουμε. Με την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, το X θα μας συνδέσει με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να φανταζόμαστε». X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Li...