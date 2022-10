Ξεκινούν στη Λευκωσία οι εργασίες του συνεδρίου του Economist

Η θεματολογία επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης εν μέσω της γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης

Ξεκινούν σήμερα στη Λευκωσία οι εργασίες του συνεδρίου του Economist, με τη θεματολογία να επικεντρώνεται στο παρόν και το μέλλον της Ευρώπης εν μέσω της γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης θα είναι μεταξύ των ομιλητών του ετήσιου 18th Cyprus Summit με τίτλο “Navigating the crisis through mastery and inclusiveness”. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται στις 18-19 Οκτωβρ...