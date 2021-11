ΥΠΟΙΚ: Στόχος η Κύπρος να γίνει διεθνής κόμβος για επιχειρήσεις

Η υλοποίηση της Νέας Στρατηγικής Προσέλκυσης Επιχειρήσεων, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, αποσκοπεί στο να μετατρέψει την Κύπρο τα επόμενα χρόνια σε διεθνή κόμβο δραστηριοποίησης επιχειρήσεων, προσφέροντας υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, καθιστώντας τον εν λόγω τομέα ένα σημαντικό πυλώνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που σχεδιάζεται για τη χώρα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία σε ξένους επενδυτές, οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, και άλλους τοπικούς φορείς να συζητήσουν με την Κυβέρνηση και να κατανοήσουν τη Στρατηγική και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από την Κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2022, διοργάνωσε σήμερα Παρασκευή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τίτλο «Roundtable with the Government of Cyprus: Foreign Investors Discuss with the Government of Cyprus the Strategy for Attracting Business and Talent to the Island».

Περαιτέρω αναφέρεται πως στη Στρατηγική έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αναφέρεται πως τη συζήτηση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος μετέφερε στους ξένους επενδυτές το όραμα της κυβέρνησης να καθιερώσει την Κύπρο ως ένα επιτυχημένο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόμβο, που θα παρέχει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κάθε επενδυτής θα μπορεί να ευημερήσει.

Προστίθεται πως τη σημαντικότητα της συνεργασίας μεταξύ ξένων εταιρειών και της Κύπρου ανέδειξαν και οι Υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών και Ενέργειας, και ο Υφυπουργός Καινοτομίας, κατά τις τοποθετήσεις τους στο πλαίσιο της συζήτησης.

Ακολούθως, ξένοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είχαν την ευχέρεια να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις σχετικά με την περαιτέρω προβολή της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού και επιχειρηματικού κέντρου υψηλής τεχνολογίας καταθέτοντας παράλληλα τη δική τους εμπειρία από την παρουσία τους στη χώρα μας, αναφέρεται.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μιλώντας για την επιλογή της Κύπρου, ο Hamza Afifi, PR Director της BrainRocket ανέφερε τα πλεονεκτήματα που απέκτησε η εταιρεία ερχόμενη στην Κύπρο και πώς αυτά βοήθησαν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. «Επιλέξαμε την Κύπρο για σπίτι μας και στηρίζουμε την Κυβέρνηση και όλους τους φορείς που την κάνουν ένα καλύτερο μέρος. Όλοι ξέρουν τη θέση της μεταξύ Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης. Είναι επίσης μέλος της ΕΕ, κάτι το οποίο μας δίνει περισσότερα πλεονεκτήματα».

Ο κ. Afifi αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στις προκλήσεις που είχε η διαδικασία μετεγκατάστασης, όπως και στο ζήτημα της φορολόγησης ενώ μίλησε και για τη σημαντικότητα των fast track διαδικασιών, εξυμνώντας παράλληλα την ομορφιά και τη φιλοξενία της χώρας μας, η οποία βοηθά, όπως είπε, στην προσαρμογή.

Στη δική του τοποθέτηση, ο Alexey Gubarev, Co-Founder and Board Member, Palta, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα όσα έγιναν και θα γίνουν, ευχαριστώντας θερμά την Κυβέρνηση και δηλώνοντας πολύ περήφανος για τη σημερινή προσπάθεια που γίνεται και που μπορούν και οι ίδιοι να συνεισφέρουν σε αυτή. Μιλώντας ως μέλος του Techisland, ο κ. Gubarev είπε πως «αυτό που είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί είναι η μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία η οποία δεν έχει ακόμη μετρηθεί. Θέλουμε να έρθουν περισσότερες εταιρείες για να δημιουργήσουμε μια πιο μεγάλη ανοικτή αγορά». Ο κ. Gubarev αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα που έχουν οι εταιρείες, οι οποίες θα επενδύσουν στην Κύπρο αλλά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την πρόσβαση σε άλλες αγορές μέσω της Κύπρου.

«Περισσότερες ξένες εταιρείες σημαίνει περισσότερη ποικιλία για όλους τους τομείς, τόνισε ο Arthur Mamedov, COO, TheSoul Publishing, στο πλαίσιο της συζήτησης. Ο κ. Mamedov αναφέρθηκε στα όσα έχει πετύχει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, και κυρίως από το 2017, όταν ήρθε στην Κύπρο. Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους ήρθε η εταιρεία στην Κύπρο, τόνισε την πρόσβαση σε άλλες αγορές, την μετεγκατάσταση του προσωπικού και την ευκολία για τη δημιουργία επιχειρήσεων εδώ. «Όσες περισσότερες εταιρείες έρχονται στην Κύπρο, τόση περισσότερη ποικιλία θα έχει ο τομέας του ICT στην Κύπρο», τόνισε μεταξύ άλλων, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη μνεία στην αναδιαμόρφωση του πλαισίου και του οικοσυστήματος της Κύπρου για τις ξένες επιχειρήσεις, λέγοντας ότι ανυπομονεί για τις επόμενες εξελίξεις.

Στη δική του τοποθέτηση, ο Prabhat Jha, Group Managing Director & CEO, MSC Shipmanagement Limited, τόνισε ότι η εν λόγω στρατηγική θα φέρει πολλές νέες θέσεις εργασίας. «Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο στη ναυτιλία για την Κύπρο κάνοντας πιο ελκυστική τη ναυτιλία για τους νέους» είπε, ενώ αναφέρθηκε και στις προκλήσεις του τομέα, επισημαίνοντας ότι για να πετύχουμε χρειάζεται σωστή συνεργασία. Αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη η Κύπρος να κάνει χρήση όλων των φυσικών πόρων, όπως το φυσικό αέριο.

«Η καλύτερη διαφήμιση της Κύπρου στο εξωτερικό είναι οι εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται εδώ, ανέφερε ο Petr Valov, CEO, Exness κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του. Ο κ. Valov αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχαν προκύψει αρχικά κατά την προσπάθεια της εταιρείας να έρθει στην Κύπρο, όπως ήταν η μετεγκατάσταση και η διαδικασία για την έκδοση βίζας.

«Τότε είχαμε σκεφτεί το ενδεχόμενο να αναζητήσουμε άλλο μέρος για την εταιρεία. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας με την Κυβέρνηση συνειδητοποίησα ότι άκουγαν πραγματικά για τα προβλήματα και έψαχναν λύσεις. Οπότε αποφασίσαμε να έρθουμε σταδιακά», τόνισε. Αναφέρθηκε επιπλέον στο γεγονός ότι κατά τη παραμονή της εταιρείας στην Κύπρο καταβλήθηκε ένα τεράστιο ποσό σε φόρους και υπήρξε συνεισφορά στην οικονομία της χώρας.

«Ο κύριος σκοπός της νέας στρατηγικής είναι η αλλαγή συγκεκριμένων πολιτικών που θα επιτρέψουν σε διεθνείς εταιρείες να μεταφέρουν περισσότερο προσωπικό στην Κύπρο», επισήμανε. Ο κ. Valov ευχαρίστησε την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία για τα νέα κίνητρα, καθώς και τις πρωτοβουλίες για αυτή τη προσπάθεια, λέγοντας ότι «με αυτά τα κίνητρα, η Κύπρος αποκτά την πιο έμπειρη πάστα ανθρώπων του επαγγέλματος. Οι προκλήσεις μαζί με την Κυβέρνηση μπορούν να λυθούν. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι αλλαγές, θα ισχύουν και για τις υφιστάμενες εταιρείες που ήδη εργάζονται στη χώρα. Η Κύπρος είναι η καλύτερη επιλογή για τις εταιρείες μας, και εμείς οι πρεσβευτές της στο εξωτερικό», τόνισε, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ