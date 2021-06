Zέτα: 2η στην Ε.Ε. η Κύπρος στη στήριξη μέσω ειδικών σχεδίων

Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Social Protection Committee) έχει εκδώσει την έκθεσή της με τίτλο “Monitoring Report on the Employment and Social Situation in the EU following the Outbreak of the COVID-19 Pandemic” για την κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας και τα σχετικά μέτρα στήριξης που υλοποιούν τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και αναλύονται στην έκθεση, η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν δεύτερη μεταξύ των κρατών μελών ως προς το ποσοστό των εργαζομένων που έτυχαν στήριξης μέσα από τα Ειδικά Σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία έλαβαν στήριξη περί το 33,4% των εργαζομένων ενώ ο μέσος όρος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 17,5%. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας:

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη των εργαζομένων, η οποία και με τα Ειδικά Σχέδια που θα δημοσιευτούν για τον μήνα Ιούνιο 2021, συνεχίζεται για 16ο συνεχόμενο μήνα από το ξέσπασμα της πανδημίας τον Μάρτιο 2020.