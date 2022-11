Αβέρωφ: Ανακοίνωσε Τζώρτζια για εκπρόσωπο τύπου επιτελείου του

Το who is who της Τζώρτζιας Κωνσταντίνου Παναγιώτου

Ο Υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανακοινώνει ότι η κα Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου του Επιτελείου του όπως είχε αναφέρει και η Offsite News σε προηγούμενο ρεπορτάζ (Διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ) >>> Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η Εκπρόσωπος Τύπου της υποψηφιότητας Αβέρωφ Η Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Παναγιώτου είναι δικηγόρος με εικοσαετή εμπειρία καθώς και εκλελεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι επίσης Ειδική όσον αφορά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, πιστοποιημένη επιτυχώς από τον κορυφαίο οργανισμό παγκοσμίως K2Integrity, καθώς επίσης και αδειοδοτημένη Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Μεταξύ άλλων συμμετοχών σε ιδιωτικά διοικητικά συμβούλια οργανισμών στην Κύπρο και το εξωτερικό, η κα Κωνσταντίνου-Παναγιώτου συμμετέχει ως Μέλος στο Συμβουλευτικό Σώμα του Εuropean Lawyers Foundation, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν καθώς και ως Πρωτεργάτης Εγκαθίδρυσης στο Δίκτυο Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Περιοχών. Το βιογραφικό σημείωμα της κ. Τζώρτζιας Κωνσταντίνου Παναγιώτου: Η κα Κωνσταντίνου-Παναγιώτου είναι η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Συνέταιρος δικηγορικού οίκου. Έχει επίσης συνιδρύσει και συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον τομέα της ψηφιακής επικοινωνίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, σε Κύπρο και Ελλάδα. Δίδαξε Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Καταπιστευμάτων στο Τμήμα Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την περίοδο 2011-2015. Το 2014 διορίστηκε από τον Προέδρο της Δημοκρατίας ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για το Κυπριακό Πρόβλημα. Την περίοδο 2018-2019 επιτέλεσε Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου και Γραμματέας Πολιτικού Εκσυγχρονισμού του ΔΗΣΥ και το 2019 ήταν Υποψήφια Ευρωβουλευτής. Η κα Κωνσταντίνου-Παναγιώτου γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1980 και από το 2005 ζει και εργάζεται στη Λευκωσία. Αποφοίτησε με άριστα από το Λανίτειο Λύκειο Α' και κατέχει πτυχίο Νομικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Έλαβε μεταπτυχιακό (Master of Laws) στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με υποτροφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο πιστοποιημένα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ΗΠΑ (Εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες και δικαιοσύνη, και στις Διεθνείς σχέσεις). Με έντονη δράση στα κοινά, η κα Κωνσταντίνου-Παναγιώτου εργάζεται για τη διαμόρφωση πολιτικών στους τομείς της Δικαιοσύνης, Ισότητας και Διακρίσεων και Συμμόρφωσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μιλά άπταιστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.