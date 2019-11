Αβέρωφ: Νέα έκκληση για απόσυρση χρεώσεων από Τράπεζες

Σε νέα έκκληση για απόσυρση των χρεώσεων που εξήγγειλαν οι Τράπεζες, προέβη ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, σημειώνοντας πως δεν γνωρίζει κανείς τη δύναμη του νομοθέτη. Ο κ. Νεοφύτου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών, με τον οποίο, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, δεν συζήτησαν το θέμα των χρεώσεων αλλά το γενικότερο ζήτημα του χρηματοπιστωτικού τομέα και της κοινωνικής ευθύνης των Τραπεζών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Νεοφύτου είπε αρχικά πως δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή οικονομία σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου χωρίς ισχυρό και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά τη θέση του κόμματος του για στήριξη του τομέα γιατί η σταθερότητα του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σταθερότητα της οικονομία και της χώρας γενικότερα.

Ο κ. Νεοφύτου είπε πως τόνισε στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τραπεζών ότι τη στιγμή υπάρχει υποχρέωση για κοινωνική ευθύνη για κάθε μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση, δεν μπορεί οι μεγαλύτεροι οικονομικοί οργανισμοί στον τόπο, που είναι οι χρηματοπιστωτικοί και οι Τράπεζες, να μην έχουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης για το σύνολο της κοινωνίας.

Πρόσθεσε πως αυτά τα θέματα συζήτησαν, σημειώνοντας πως ο διάλογος με τον Σύνδεσμο Τραπεζών θα συνεχιστεί, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για να ανασκοπηθεί η πορεία της οικονομίας και η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. «Θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, από τη μια για τη στήριξη της οικονομίας και από την άλλη με τις παρεμβάσεις μας, για να προστατεύσουμε αυτούς που χρειάζονται την προστασία τόσο της Βουλής όσο και των πολιτικών κομμάτων», είπε.

Ερωτηθείς αν ο Σύνδεσμος Τραπεζών έχει αναγνώσει σωστά τη δήλωση του την περασμένη βδομάδα σχετικά με τις χρεώσεις που προτίθεται να επιβάλει, ο κ. Νεοφύτου ξεκαθάρισε πως δεν συζήτησε σήμερα το εξειδικευμένο ζήτημα αυτό, που αφορά μόνο μια συγκεκριμένη Τράπεζα καθώς δεν αφορά τον Σύνδεσμο η τιμολογιακή πολιτική οποιασδήποτε Τράπεζας, έστω και αν είναι μέλος της.

Χρεώσεις Τραπεζών

Σχετικά με το θέμα των χρεώσεων, ο κ. Νεοφύτου είπε πως οι θέσεις του παραμένουν αμετάβλητες, επαναλαμβάνοντας πως οι χρεώσεις αυτές δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Σχολιάζοντας άρθρα και τοποθετήσεις ότι οι Τράπεζες είναι ιδιωτικοί οργανισμοί και δεν είναι σωστό να γίνονται παρεμβάσεις από πολιτικό αρχηγό για τις τιμολογιακές πολιτικές ενός ιδιωτικού οργανισμού, ο κ. Νεοφύτου είπε πως οι Τράπεζες είναι ιδιωτικοί οργανισμοί διερωτήθηκε πόσο ιδιωτικές είναι οι Τράπεζες στην Κύπρο, χωρίς τις θυσίες των καταθετών, των μετόχων και των κατόχων αξιογράφων και χωρίς τη συνδρομή του Κύπριου φορολογούμενου. Σημείωσε πως πέραν από bail in, υπήρξαν τουλάχιστον τρία bail out τα οποία μπορεί να πέρασαν απαρατήρητα, αλλά με έμμεσο ή άμεσο τρόπο οι φορολογούμενοι στήριξαν την κεφαλαιακή επάρκεια τους. «Αλλού αυτά τα επιχειρήματα που ενδεχομένως να πηγάζουν και να εκπορεύονται από τις Τράπεζες», είπε.

Κληθείς να γίνει πιο συγκεκριμένος σε σχέση με τα bail out, ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε πρώτον στον Συνεργατισμό το 2013, δεύτερον, στη συγχώνευση του Συνεργατισμού με την Ελληνική Τράπεζα το οποίο ίσως, όπως είπε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο bail out. Τρίτον, έστω και νομοτεχνικό bail out, ήταν η απόφαση της Βουλής να μετατρέψει το defer tax (αναβαλλόμενη φορολογία) σε tax credit (φορολογική πίστωση). Είπε πως αυτά είναι τρία, σημειώνοντας πως υπάρχουν και άλλα και αναφέρθηκε στο σχέδιο Εστία, το οποίο, σημείωσε, έστω και αν δεν λειτουργεί όσο θα θέλαμε, είναι και αυτό bail out.

«Να μην εκπορεύουν κάποιες Τράπεζες τέτοια επιχειρήματα έωλα, και όχι σε εμάς», είπε και τις κάλεσε εκ νέου να αποσύρουν αυτές τις αποφάσεις τους για χρεώσεις. Θα είναι προς τιμήν τους, συνέχισε, να δείξουν την ελάχιστη κοινωνική ευαισθησία, την ώρα που αποφάσισαν να εκταμιεύσουν πέραν των 100 εκ ευρώ για τα σχέδια πρόωρων αφυπηρετήσεων. «Δικαίωμα τους, ιδιωτικοί οργανισμοί είναι, όχι όμως την επομένη να διπλασιάζουν και να τριπλασιάζουν χρεώσεις του που κτυπούν στο ψαχνό τα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας μας», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει τρόπος άσκησης κοινοβουλευτικής πίεσης αν δεν συμμορφωθούν με τις εκκλήσεις του, ο κ. Νεοφύτου δήλωσε πως δεν γνωρίζει κανείς τη δύναμη του νομοθέτη. Πρόσθεσε πως δεν είναι από αυτούς που χρησιμοποιούν τη δύναμη αυτή για να εκβιάσει, αλλά μόνο για να συνετιστούν κάποιοι. «Δεν θα τους κάνω το χατίρι να προβώ σε νομοθετικές ρυθμίσεις εξόφθαλμα αντισυνταγματικές, όπως πολλές φορές στο παρελθόν η Βουλή έχει προβεί», είπε.

Ο κ. Νεοφύτου, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε πως το συγκεκριμένο ζήτημα δεν το συζήτησε με τον Σύνδεσμο Τραπεζών. Ωστόσο, όπως επεσήμανε, δεν το αποσύρει από τη δημοσιότητα αλλά το προτάσσει. «Θα επιμένω και θα κερδίσουμε για τους πολίτες», είπε.

Ερωτηθείς πού ήταν ο ίδιος όταν οι Τράπεζες προχωρούσαν σε αλόγιστες χρεώσεις στο παρελθόν, ο κ. Νεοφύτου είπε πως «κάποιοι ίσως να παρεξήγησαν την υπευθυνότητα μας. Έβαλα πλάτες για τη στήριξη της οικονομίας, τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, πολύ συνειδητά, γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Δεν το έκανα για τους τραπεζίτες, το έκανα για την οικονομία, και αν δεν υπήρχαν υπεύθυνες τοποθετήσεις εντός και εκτός Βουλής, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οικονομία με ρυθμούς ανάπτυξης, δεν θα μιλούσαμε για ένα τραπεζικό σύστημα που είναι σε ένα σταθερό δρόμο», είπε.

Τόνισε ωστόσο, πως αποτελεί υποχρέωση κάθε νομοθέτη να δίδει τα εχέγγυα να προστατευθούν οι καταθέτες γιατί τα δάνεια και τα δανεικά δεν προέρχονται από τα λεφτά των τραπεζιτών αλλά από τα λεφτά των καταθετών. «Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τους καταθέτες», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι αντικρουόμενη η θέση κάποιων από την αντιπολίτευση για στήριξη των κουρεμένων καταθετών και από την άλλη στήριξη και αυτών που δεν πληρώνουν τα δάνεια τους.

«Δεν μπορείς από τη μια να προστατεύεις την κατάθεση και από την άλλη να δημιουργείς είτε ένα πολιτικό κλίμα είτε μια κοινωνική κουλτούρα είτε μέσα από νομοθεσίες, ουσιαστικά να στέλνεις το μήνυμα ότι κανείς δεν χρειάζεται να πληρώνει τις υποχρεώσεις του», είπε.