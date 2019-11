Αβέρωφ-Οι δεσμοί με Ισραήλ είναι κλειδί για στρατηγικές συμμαχίες

Ομιλητής στο Συνέδριο Πολιτικής του Leadership Network (ELNET), με θέμα «Αντιμετωπίζοντας Προκλήσεις για την Ασφάλεια: Ευρωπαϊκές και Ισραηλινές Οπτικές», ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής του European Leadership Network (ELNET), με θέμα «Αντιμετωπίζοντας Προκλήσεις για την Ασφάλεια: Ευρωπαϊκές και Ισραηλινές Οπτικές» (Facing SecurityChallenges: European and Israeli Perspectives), το οποίο διεξάγεται στο Παρίσι, συμμετείχε ως ομιλητής ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Ενώπιον ακαδημαϊκών, μελών διαφόρων δεξαμενών σκέψης από Ευρώπη, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες και εκατοντάδων παρευρισκομένων στις εργασίες του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού έκανε μια αναδρομή στις διαρκώς αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, τον «ξεχασμένο γείτονα» όπως είχε χαρακτηρίσει τη χώρα ο κ. Νεοφύτου παλαιότερα, που αποτελούν δυο δημοκρατικούς πόλους σταθερότητας σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περιοχή όπως η Αν. Μεσόγειος.

Ο κ. Νεοφύτου κατά την ομιλία του η οποία και επισυνάπτεται, ανέπτυξε τις απόψεις του γύρω από το θέμα που αφορά τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας και άλλων ενδιαφερομένων μερών (The Developing Relations between Israel, Cyprus, Greeceand other Stakeholders), κάνοντας αρχή από τον προοδευτικό για την εποχή πολιτικό τρόπο σκέψης του Γλαύκου Κληρίδη ο οποίος κινήθηκε αντίθετα στις νόρμες της εποχης και ήταν ο πρώτος ηγέτης που ανέπτυξε τις σχέσεις Κύπρου-Ισραήλ. Εξού και προχώρησε το 1994, μαζί με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Αλέκο Μιχαηλίδη, στο άνοιγμα πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ, προχωρώντας με αυτό τον τρόπο τις σχέσεις των δυο χωρών στο επόμενο επίπεδο.

Σχέσεις που αναπτύσσονται έκτοτε προοδευτικά, φέροντας τους δυο λαούς όλο και πιο κοντά, σε μια σειρά από τομείς κοινής ωφελείας, όπως η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα αλλά και αντιμετώπισης κοινών προκλήσεων όπως είναι οι μεταναστευτικές ροές. Κύπρος και Ισραήλ μέσω του διεθνούς ρόλου που φέρουν, μαζί με την Ελλάδα και την ΕΕ, λειτουργούν σταθεροποιητικά και με γνώμονα την ασφάλεια της εν γένει περιοχής, τόνισε ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Προχωρώντας στην ομιλία του ο κ. Νεοφύτου έκανε και ιδιαίτερη μνεία στις συνέργειες που έχει αναπτύξει η Κύπρος με μια σειρά από χώρες στην περιοχή και με άξονα την ενεργειακή προοπτική. Συνέργειες που εδράζονται στα τριμερή σχήματα συνεργασίας, όμως την ίδια ώρα λειτουργούν και ως μοντέλα διαλόγου τα οποία συνεισφέρουν στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν. Της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας. Ο κ. Νεοφύτου ανέλυσε στους σύνεδρους ότι αυτό το πολυεπίπεδο των συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί προσδίδει προστιθέμενη αξία στην εμπλοκή της ΕΕ στην περιοχή. «Πιστεύουμε ότι η Κύπρος, ως μέλος της ΕΕ με άριστες διμερής σχέσεις με τους γείτονές της και με βαθιά κατανόηση των δυναμικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, μπορεί να είναι καταλύτης προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέδειξε και πάλι τον άκρως αντίθετο ρόλο της Τουρκίας με τις προσπάθειες για σταθερότητα που καταβάλλουν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, τονίζοντας πως η αυξανόμενη επιθετικότητα της Άγκυρας αποτελεί σοβαρή απειλή αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Κλείνοντας και αναφερόμενος στους δυνατούς δεσμούς φιλίας μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, ο κ. Νεοφύτου τόνισε ότι αυτοί είναι η βάση και για την επίτευξη πραγματικών στρατηγικών συμμαχιών.