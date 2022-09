Ανακοίνωσε Εκπροσώπους Τύπου το επιτελείο Κωνσταντίνου Χριστοφίδη

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του 77μελούς Συμβουλίου του κινήματος «Νέο Κύμα», που έγινε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χριστοφίδης παρουσίασε τους Εκπροσώπους Τύπου του επιτελείου του. Εκπρόσωποι Τύπου του Επιτελείου του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη αναλαμβάνουν η κα. Στέλλα Μιχαήλ και ο κ. Αναστάσιος Αντωνίου.

Ο κ. Χριστοφίδης καλωσόρισε τους δύο εκπροσώπους στην ομάδα του και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στους πολύ σημαντικούς ρόλους που αναλαμβάνουν.

Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα βιογραφικά σημειώματα των Εκπροσώπων Τύπου:

Η κα. Στέλλα Μιχαήλ κατέχει πτυχίο στην Ιατρική Βιοχημεία (BSc 2009) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Μοριακή Βιολογία του Καρκινικού κυττάρου από το Πανεπιστήμιο του Leicester στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατέχει επίσης διδακτορικό τίτλο στη Μοριακή Βιολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με ερευνητικό ενδιαφέρον την καρκινογένεση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Έχει δημοσιεύσει την επιστημονική της δουλειά σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και έχει επιτυχώς λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για διεξαγωγή έρευνας στο επιστημονικό της πεδίο. Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσης απασχόληση στο Κρατικό Χημείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «METAWATER» για μελέτη της ποιότητας νερού. Έχει επίσης εκτεταμένη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Στέλλα Μιχαήλ είναι από τα πρώτα μέλη του «Νέο Κύμα» και συμμετέχει στο 77μελές Συμβούλιο και στη Συντονιστική Επιτροπή του κινήματος.

Ο κ. Αναστάσιος Αντωνίου είναι δικηγόρος, συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο Antoniou McCollum & Co. Σπούδασε νομική στο Ηνωμένο Βασίλειο με μεταπτυχιακές σπουδές στο δίκαιο του ανταγωνισμού και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (LSE) και είναι barrister (Inner Temple). Κατατάσσεται από τον διεθνή οίκο The Legal 500 ως κορυφαίος δικηγόρος στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Κύπρο. Οι Financial Times τον έχουν συμπεριλάβει, μαζί με τη Χριστίνα McCollum, συνέταιρό του στην Antoniou McCollum & Co., ανάμεσα στους πιο καινοτόμους δικηγόρους της Ευρώπης, στο ειδικό αφιέρωμά Innovative Lawyers των Financial Times. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Δικηγόρων Ανταγωνισμού και εκπροσωπεί την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του International Bar Association. Έχει συγγράψει άρθρα και βιβλία για ζητήματα δικαίου του ανταγωνισμού, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.