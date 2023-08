Το ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ επισκέφθηκε ο Γέτζια

O Βοηθός ΓΓ ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γέτζια ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, επισκέφθηκε σήμερα το ανθρωπολογικό εργαστήριο της ΔΕΑ που βρίσκεται στη νεκρή ζώνη.

Ανάρτηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), αναφέρει ότι η ΔΕΑ επιτελεί πολύ σημαντικό, αμιγώς ανθρωπιστικό έργο.

Ο κ. Γέτζια αναμένεται αργότερα σήμερα, να επισκεφθεί και την Πύλα.

