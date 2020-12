Αριστίνδην υποψήφιος με «ΔΗΠΑ – Συνεργασία» ο Περικλής Θεοδωρίδης

Συμπόρευση ως Αριστίδην υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της «ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων», ο Περικλής Θεοδωρίδης

Αυτούσια η δήλωση:

Με το ψηφοδέλτιο της «ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων» θα συμπορευθεί ο Περικλής Θεοδωρίδης, ως Αριστίδην υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Η απόφαση του κ. Θεοδωρίδη προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση στα στελέχη της ευρύτερης πολιτικής και εκλογικής συνεργασίας «ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων», καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα έμπειρο και καταξιωμένο διευθυντικό στέλεχος της κυπριακής αγοράς. Έχει πέραν των 25 ετών εκτεταμένης εμπειρίας, με αποδεδειγμένη πορεία, κυρίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, και με ειδίκευση στις πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, στην εταιρική διαπραγμάτευση, στις σχέσεις με πελάτες, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Είναι γεγονός πως το όνομα του είναι συνυφασμένο με πολλές επιτυχίες, καθώς και με αρκετά σημαντικά γεγονότα – σταθμούς των επιχειρήσεων στον τόπο μας. Ο κ. Θεοδωρίδης ηγήθηκε με αποτελεσματικότητα, συνεισφέροντας σημαντικά στην εδραίωση, των διαφόρων εταιρειών που υπηρέτησε, στην κοινωνία.

Ο Περικλής Θεοδωρίδης είναι πιστοποιημένος Director από το Institute of Directors του Λονδίνου στην εταιρική διακυβέρνηση, ηγεσία, στρατηγική και μάρκετινγκ από το 2012. Σπούδασε Ηλεκτρολογική Μηχανική στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και αμέσως μετά στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, στις ΗΠΑ. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διεθνούς Ελληνο-Αμερικανικής Οργάνωσης American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) στην Κύπρο από το 2018 και ενεργό διευθυντικό στέλεχος της Οργάνωσης από το 2000. Διετέλεσε επίσης μέχρι πρότινος ως Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Cablenet Communication Systems plc (2014-2020), του Συνδέσμου Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών (ΣΕΤΗΛ) (2010-2020), του American Chamber of Commerce Κύπρου (2019-2020), και ως Μέλος του Industrial Advisory Board του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και κατέχει επαγγελματικές άδειες και πιστοποιητικά από το European Federation of National Engineering Associations (EurIng) και το Institute of Directors (Dip IoD).