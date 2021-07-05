Αυτά είναι τα 105 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ
Αυτά είναι τα 105 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ
Το 23ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ εξέλεξε τη νέα 105μελή Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. 36 από τα μέλη της Κ.Ε. εκλέγονται για πρώτη φορά, με ποσοστό ανανέωσης το 34% ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 47 χρόνια. Οι γυναίκες στην Κ.Ε. είναι 24.
Η νέα Κ.Ε. αποτελείται από τους εξής, κατά σειρά εκλογής:
1. ΒΥΡΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
2. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ
3. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5. ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ ΤΟΥΜΑΖΟΣ
6. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΡΟΣ
7. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
8. ΚΕΤΤΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
9. ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΆΘΩΣ)
11. ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΕΛΕ)
12. ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
13. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΧΑΡΗΣ
14. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΜΟΣ
15. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16. ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΗ
17. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
18. ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
19. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
20. ΖΑΝΝΕΤΤΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
21. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
22. ΚΟΥΛΑΣ ΣΕΒΗΡΟΣ
23. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
24. ΚΩΣΤΑ ΚΩΣΤΑΣ
25. ΚΟΥΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
26. ΣΑΒΒΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
27. ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ
28. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΕΡΑ
29. ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ
30. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
31. ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
32. ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
33. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
34. ΠΑΣΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
35. ΤΟΜΠΑΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
36. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
37. ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΣΚΕΥΗ
38. ΣΙΑΑΠΑΝ ΜΩΧΑΜΕΤ
39. ΘΩΜΑ ΘΩΜΑΣ
40. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΣ
41. ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
42. ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
43. ΛΙΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
44. ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΝΑ
45. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ
46. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
47. ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
48. ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
49. ΔΑΝΕΖΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
50. ΚΚΟΝΕ ΧΡΙΣΤΟΣ
51. ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ
52. ΚΟΥΒΑΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
53. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
54. ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
55. ΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
56. ΠΙΕΡΗ ΛΑΜΠΡΟΣ
57. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
58. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΤΡΟΣ
59. ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
60. ΞΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
61. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
62. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΑ
63. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
64. ΚΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ
65. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΟΣ
66. ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
67. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
68. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
69. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
70. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΙΩΡΓΟΣ
71. ΧΑΡΗ ΧΑΡΗΣ
72. ΙΩΣΗΦ ΠΕΤΕΡ
73. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΝΟΣ
74. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
75. ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
76. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
77. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΑΜΠΟΣ
78. ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
79. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
80. ΠΑΝΑΓΗ ΜΑΡΙΟΣ
81. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΓΙΩΡΓΟΣ
82. ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ
83. ΚΟΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
84. ΞΙΟΥΡΟΥΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
85. ΠΑΣΙΑΣ ΧΑΡΗΣ
86. ΚΟΥΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
87. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΞΥΔΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ
88. ΚΟΥΝΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
89. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
90. ΤΣΙΤΣΕΚΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
91. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
92. ΚΟΥΛΕΡΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
93. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
94. ΨΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
95. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
96. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΚΗΣ
97. ΑΝΤΡΕΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
98. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ
99. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
100. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΕΝΤΟΥΛΑ
101. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ
102. ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΙΑΓΚΟΣ
103. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
104. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
105. ΛΙΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΣ