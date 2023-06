Δείτε live την ομιλία Χριστοδουλίδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αποστολή OffsiteNews - Στρασβούργο: Στέλιος Στυλιανού

Ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο απευθύνεται αυτή την ώρα ο ΠτΔ Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόδρος της Δημοκρατάς, αναπτύσσει την πρόταση του για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στην προσπάθεια για άρση του αδιεξόδου και για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίλυση του κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ.

