Διμερείς σχέσεις & Κυπριακό στην ατζέντα συνάντησης ΥΠΕΞ-Σούκρι

Οι στρατηγικές διμερείς σχέσεις Κύπρου - Αιγύπτου, η τριμερής συνεργασία με την Ελλάδα, το Κυπριακό και οι περιφερειακές προκλήσεις ήταν στην ατζέντα συνάντησης που είχαν σήμερα στο Κάιρο ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Κασουλίδης εξέφρασε μεγάλη εκτίμηση για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία "από τον καλό μου φίλο και συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι σήμερα στο Κάιρο".

Πρόσθεσε πως στην ατζέντα της συνάντησης ήταν οι στρατηγικές διμερείς σχέσεις Κύπρου - Αιγύπτου, η τριμερής συνεργασία με την Ελλάδα, το Κυπριακό και οι περιφερειακές προκλήσεις.

