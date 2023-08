Διπλωματικός πυρετός για αποτροπή τουρκικών σχεδιασμών στην Πύλα

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τα οργανωμένα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας και την απαράδεκτη επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως αναφέρει οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

Την ίδια ώρα ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει ότι η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του ΣΑ, την ΕΕ, την Ελληνική Κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών.

Σε έντονη καταδίκη του για την επίθεση από Τ/κ σε μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Πύλα εξέφρασε μέσω του twitter και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτών και η αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο Σαρλ Μισέλ βρίσκεται σε επαφή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ζητώντας ειρήνη στην περιοχή.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers' safety & deescalating the situation must remain a priority.

In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023