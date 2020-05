ΕΔΕΚ: Καταδικαστέα η καταστροφή πινακίδας του σωματείου «Λάπηθος»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΔΕΚ όπου καταδικάζει την αντεθνική πράξη καταστροφής της αντικατοχικής πινακίδας του Προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος»

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η ΕΔΕΚ: “Το Κ. Σ. ΕΔΕΚ καταδικάζει την καταστροφή της αντικατοχικής πινακίδας του Προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος» η οποία τοποθετήθηκε το 1994 κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και ανέγραφε το αυτονόητο: «Αίτημά μας τα τουρκικά στρατεύματα και οι έποικοι να φύγουν από την Κύπρο» («OUR DEMAND: TURKISH TROOPS AND SETTLERS OUT OF CYPRUS»).

Πρόκειται για μία καταδικαστέα και αντεθνική πράξη η οποία παρά τον προφανή σκοπό της δεν πρόκειται να σιγήσει την πατριωτική φωνή όλων εμάς που διεκδικούμε να ζούμε σε λεύτερη πατρίδα. Η προσπάθεια φίμωσης δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητη. Οι αστυνομικές αρχές πρέπει να προβούν στις δέουσες ενέργειες για τον εντοπισμό των δραστών.

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ των δίκαιων αιτημάτων του προσφυγικού Σωματείου «Η Λάπηθος» και δίπλα στον κάθε πρόσφυγα. Είναι γι’ αυτό το λόγο που η ΕΔΕΚ εμμένει να διεκδικεί δίκαιη, δημοκρατική και λειτουργική λύση, με πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις, με επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους, επαναπατρισμό των εποίκων και αποχώρηση του συνόλου των κατοχικών στρατευμάτων πριν από την εφαρμογή της λύσης"