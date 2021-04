Εδώ θα γίνουν οι συναντήσεις για την Πενταμερή (Φωτο)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σε ρυθμούς Πενταμερής κινούνται στην Γενεύη και τα Ηνωμένα Έθνη για τη σημερινή έναρξη της Άτυπης Πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό.

Όπως αναφέρεται από πλευράς Ηνωμένων Εθνών Όλα είναι έτοιμα στα Ηνωμένα Έθνη στην Γενεύη για την σημερινή συνάντηση, ενώ την ανάρτηση συνοδεύει και φωτογραφία από τον χώρο των συναντήσεων του Αντόνιο Γκουτέρες με τις αντιπροσωπείες.

All is ready at @UNGeneva for today's start of the informal 5+1 meeting on #Cyprus. pic.twitter.com/4wRjY7t1kM

— UN Geneva (@UNGeneva) April 27, 2021