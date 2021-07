Έφτασε στην Κύπρο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φωτο)

Με σκοπό να παραδώσει την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, έφτασε το απόγευμα στο νησί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για διήμερη επίσκεψη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την προεδρία της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου.

We welcome the president of the @EU_Commission @vonderleyen to #Cyprus.⁰Despite the short visit, we hope she will have the opportunity to experience Cyprus, its culture and its people. #EUCommission #Europe #officialvisit pic.twitter.com/fy9V1SVi88

— Cyprus Airports (@CyprusAeropolis) July 7, 2021