Εκτίμηση ΠτΔ προς απερχόμενο Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Ειλικρινή εκτίμηση για τη συνεργασία και την προσωπική δέσμευση του απερχόμενου Ισραηλινού Πρωθυπουργού Γιαΐρ Λαπίντ για προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος είπε ότι εξέφρασε τηλεφωνικώς στον κ. Λαμπίντ "την ειλικρινή μου εκτίμηση για τη συνεργασία μας και την προσωπική δέσμευσή του στην ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας Κύπρου - Ισραήλ".

☎️ Conveyed my sincere appreciation to PM @yairlapid for our cooperation and his personal engagement in furthering the Cyprus - Israel strategic partnership.

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) November 11, 2022