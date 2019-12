Ενημέρωσε Γερμανίδα ΥΠΑΜ για προκλήσεις Τουρκίας ο Αγγελίδης

Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης συναντήθηκε σήμερα με τη Γερμανίδα ομόλογό του κα Annegret Kramp-Karrenbauer, στην παρουσία αντιπροσωπειών από τα δύο Υπουργεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της συνεργασίας των δύο χωρών και ανταλλαγή απόψεων για τρόπους περαιτέρω ενίσχυσής της σε διμερές αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η συνεργασία Κύπρου – Γερμανίας στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO) όπου συμμετέχουν οι δύο χώρες με ιδιαίτερη βαρύτητα στα προγράμματα “Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations” και “Military Mobility”.

Ο κ . Αγγελίδης ενημέρωσε τη Γερμανίδα ομόλογό του για τις συνεχείς παράνομες προκλήσεις της Τουρκίας τόσο εντός της ΑΟΖ, όσο και στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξήγησε ότι οι ενέργειες αυτές δημιουργούν αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και θέτουν ένα ακόμη εμπόδιο στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για επίλυση του Κυπριακού.

Η κα Annegret Kramp-Karrenbauer εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας της προς την Κύπρο, σημειώνοντας τις ομόφωνες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λήψη κυρώσεων έναντι της Τουρκίας. Επεσήμανε, επίσης, τη στρατηγική θέση της Κύπρου και του ρόλου που η χώρας μας μπορεί να διαδραματίσει στην εφαρμογή της Παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή.