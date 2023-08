Επεισόδια Πύλα: Καταδικάζουν Ελλάδα, ΕΕ, ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία

Έντονη είναι καταδική από την Διεθνή Κοινότητα των επεισοδίων στην Νεκρή ζώνη από Τ/κ δυνάμεις σε βάρος Ειρηνευτών του ΟΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα των Ηνωμένων Εθνών όταν τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στη νεκρή ζώνη στην περιοχή Πύλας επιτέθηκαν εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ όταν οι κυανόκρανοι μπλόκαραν παράνομα και μη εξουσιοδοτημένα έργα στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, με κοινή ανακοίνωσή τους, η βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, η γαλλική πρεσβεία και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο εκφράζουν σοβαρή ανησυχία "για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένης κατασκευής δρόμου, που οδηγεί από τον βορρά εντός της οριοθετημένης από τα ΗΕ νεκρής ζώνης στο δικοινοτικό χωριό της Πύλας, και σε σχέση με τις αναφορές για επιθέσεις από τις τουρκοκυπριακές δυνάμεις κατά ειρηνευτών των ΗΕ".

"Καταδικάζουμε τις επιθέσεις κατά των ειρηνευτών των ΗΕ και τις ζημιές σε οχήματα των ΗΕ από προσωπικό της τ/κ πλευράς το πρωί. Οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και οι ζημιές σε περιουσία των ΗΕ αποτελούν σοβαρά εγκλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο", υπογραμμίζουν.

Ακόμη αναφέρουν πως "αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα των ΗΕ να εκπληρώσουν την ειρηνευτική τους εντολή. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό, που αυτές οι ενέργειες συνεχίζουν παρά το ότι τα ΗΕ έχουν παρουσιάσει μια πρόταση που αντιμετωπίζει τις τ/κ ανησυχίες στην περιοχή", προσθέτουν.

"Παροτρύνουμε τις τ/κ αρχές να σταματήσουν τις κατασκευές άμεσα. Όπως δηλώνεται στο ψήφισμα 2674 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (της 30ης Ιανουαρίου 2023), οι πλευρές πρέπει να σέβονται την εντεταλμένη εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη νεκρή ζώνη και την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης, να αποφεύγουν μονομερείς ενέργειες που συνιστούν παραβίαση, και να μετακινήσουν όλες τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευές", σημειώνουν οι διπλωματικές αποστολές των τριών χωρών μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

"Καλούμε τις τουρκοκυπριακές αρχές να αποφεύγουν οποιεσδήποτε περαιτέρω κλιμακούμενες ενέργειες που δημιουργούν τον κίνδυνο υπονόμευσης των προοπτικών για επιστροφή στις συνομιλίες για λύση και να τερματίσουν άμεσα οποιασδήποτε μορφής βία κατά των ειρηνευτών των ΗΕ που αναπτύσσονται στην περιοχή", αναφέρουν.

Προσθέτουν πως "μονομερείς ή κλιμακούμενες ενέργειες περιλαμβανομένων ενεργειών που μπορεί να αλλάξουν το στάβους κβο κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός ή τη διείσδυση εντός της νεκρής ζώνης πρέπει να τερματιστούν για να επιτρέψουν να γίνουν βήματα για επανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και να γίνει εργασία προς επανέναρξη των διαπραγματεύσεων".

"Επαναλαμβάνουμε την πλήρη στήριξή μας στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα Κόλιν Στιούαρτ, για την εμπλοκή τους με τα μέρη για αποφυγή εντάσεων που μπορεί να υπονομεύσουν μια ειρηνική διευθέτηση", αναφέρουν περαιτέρω.

Ακόμη υπογραμμίζουν "την επείγουσα ανάγκη όπως ο Γενικός Γραμματέας διορίσει έναν απεσταλμένο των ΗΕ και καλέσει τις δυο πλευρές να παραμείνουν ευέλικτες και ανοικτές στη λήψη βημάτων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων".

Ελληνικό ΥΠΕΞ για επεισόδια στην Πύλα: Πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ελληνικού ΥΠΕΞ:

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις απαράδεκτες σημερινές επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίων των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τα οποία επιχείρησαν να παρεμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου εντός της νεκρής ζώνης πλησίον της Πύλας.

Η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας.

Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Αντίδραση ΕΕ μέσω Μισέλ και Μπορέλ

Να σεβαστεί την εντολή της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στη νεκρή ζώνη κάλεσε την Τουρκοκυπριακή πλευρά ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις και πολιτική ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ, καταδικάζοντας την επίθεση προσωπικού που εργαζόταν για την επέκταση δρόμου στη νεκρή ζώνη κατά κυανοκράνων που εμπόδισαν τις μη εξουσιοδοτημένες εργασίες.

«Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση κατά της UNFICYP @UN_CYPRUS από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς» ανέφερε ο κ. Μπορέλ σε ανάρτηση στο πρώην Twitter («Χ»).

«Καλούμε την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσιοδοτημένη μέσω της εντολής της αρμοδιότητα της αποστολής στη νεκρή ζώνη του ΟΗΕ, και την επανάληψη της εργασίας για μια συμφωνημένη λύση στην περιοχή Πύλας/Pile» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως είχε τηλεφωνική επαφή με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Σε έντονη καταδίκη του για την επίθεση από Τ/κ σε μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Πύλα εξέφρασε μέσω του twitter και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η διασφάλιση της ασφάλειας των ειρηνευτών και η αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Ο Σαρλ Μισέλ βρίσκεται σε επαφή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ζητώντας ειρήνη στην περιοχή.

