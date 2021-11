Επίσκεψη ΥΠΕΞ στο Ντουμπάι / Ένδειξη στενών σχέσεων Κύπρου-ΗΑΕ

Ένδειξη των στενών πολιτικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια αποτελεί η επίσκεψή του στο Ντουμπάι, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η παρουσία της Κύπρου στην παγκόσμια έκθεση Expo 2020 στέλνει μηνύματα σε σχέση με τις προοπτικές επενδύσεων στην χώρα μας.

Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της επίσκεψής του στην έκθεση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι μέσα στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Ντουμπάι μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών, «είχα την χαρά να επισκεφθώ το κυπριακό περίπτερο στην Expo 2020 την μεγαλύτερη έκθεση χωρών που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και αναμένεται να επισκεφθούν περί των 25 εκατομμυρίων επισκεπτών».

«Θεωρώ ως ιδιαίτερα σημαντική την παρουσία της χώρας μας», είπε.

Ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την φιλοξενία, σημειώνοντας ότι «είναι ένδειξη – αν θέλετε – και των στενών πολιτικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, ο κ. Χριστοδουλίδης, «η παρουσία εδώ της Κύπρου, το περίπτερο της Κύπρου στέλνει μηνύματα και σε σχέση με τις προοπτικές επενδύσεων στην χώρας μα και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η παρουσία μας εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική».

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Ντουμπάι έπειτα από πρόσκληση του Εμιρατινού ομολόγου του, Σεΐχη Abdullah Bin Zayed Al Nahyan για να συμμετάσχει στο 12ο Φόρουμ ‘Sir Bani Yas’.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, «τo Φόρουμ, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για συζήτηση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, έχει καθιερωθεί ως μια σημαντική πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, και σε αυτό προσκαλούνται εν ενεργεία και διατελέσαντες Πρωθυπουργοί, Υπουργοί Εξωτερικών και άλλοι πολιτειακοί αξιωματούχοι από διάφορες χώρες ανά το παγκόσμιο, καθώς και κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και αναλυτές σε θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικών υποθέσεων».

