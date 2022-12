«Ευχαριστούμε Νίκο»:Αντίο με βίντεο από ΕΕ σε Πρόεδρο Αναστασιάδη

Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται αυτές τις μέρες ο ΠτΔ.

Η 2η και τελευταία θητεία του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη φτάνει σε λίγο καιρό στο τέλος της και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ τον αποχαιρετά με ένα βίντεο και ένα μήνυμα που ανήρτησε το twitter.

«Αγαπητέ Νίκο Αναστασιάδη, μετά από σχεδόν 10 χρόνια σε αυτή την αίθουσα, είσαι ένα από τα πιο έμπειρα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε για τη δουλειά που έκανες για προώθηση του Ευρωπαϊκού project». Το μήνυμα κλείνει με την εξής φράση στα ελληνικά. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ότι καλύτερο».

Δείτε το tweet και το βίντεο:

Dear @AnastasiadesCY after almost ten years in this room, you are one of the most experienced members of the European Council.

Thank you for all your work advancing the European project. #EUCO

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο! pic.twitter.com/CI5ty0NLxM

