Ευχές ΠτΔ σε Γερμανία για ανάληψη Προεδρίας Συμβουλίου ΕΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εκφράζει τις «καλύτερες ευχές» του στη Γερμανία με αφορμή την ανάληψη από πλευράς της, της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

«Τις καλύτερες ευχές στη #Γερμανία, η οποία αναλαμβάνει σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι μια αποτελεσματική και επιτυχής Προεδρία προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των διάφορων προκλήσεων και απειλών που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος, καθώς και για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών @EU2020DE», έγραψε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο Twitter.

Best of wishes to #Germany, assuming today the Presidency of the EU Council. I am sure it will be an effective & successful Presidency towards addressing the various challenges and threats we are currently facing, as well as to meet the expectations of our EU citizens. @EU2020DE

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) July 1, 2020