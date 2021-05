Φάκελος Βουλευτικές 2001: Οκτακομματική Βουλή με πρωτιά ΑΚΕΛ

Οι Βουλευτικές της 30ης Μαϊού θα είναι η δωδέκατη εκλογική αναμέτρηση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή μελών του Κοινοβουλίου.

Δείτε πληροφορίες και το who is who υποψηφίων Βουλευτών >>>>>>>> ΕΔΩ

Η Offsite ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης παρουσιάζει τις Βουλευτικές εκλογές που προηγήθηκαν, τον αριθμό κομμάτων που συμμετείχαν σε αυτές αλλά και πόσοι Βουλευτές εκλέγηκαν από κάθε κόμμα και πόσοι ανεξάρτητοι σε κάθε εκλογική αναμέτρησηΟι βουλευτικές εκλογές του 2001 ήταν οι όγδοες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Διεξήχθησαν στις 27 Μαΐου 2001 για την εκλογή των 56 εκ των 80 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για την Η΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Στην εκλογική αναμέτρηση το ΑΚΕΛ, ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ , το ΚΙΣΟΣ (ΕΔΕΚ), οι Νέοι ορίζοντες, οι Ενωμένοι Δημοκράτες, το Αγωνιστικό Δημοκρατικό Κίνημα (ΑΔΗΚ), και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Κίνημα (ΑΔΗΣΟΚ), τους Νέους Ορίζοντες, Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών αλλά και 6 ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Στην εκλογική αναμέτρηση το ΑΚΕΛ εξασφάλισε ποσοστό 34,71% και 20 εδρες, ο ΔΗΣΥ ποσοστό 34,00 % παίρνοντας 19 έδρες,το ΔΗΚΟ πήρε ποσοστό 17,92% και 9 έδρες ενώ 4 έδρες κατέληξαν στην ΕΔΕΚ με ποσοστό 6,51% και από μια έδρα στα κόμματα Ενωμένοι Δημοκράτες (2,59%), ΑΔΗΚ (2,16%), Νέοι Ορίζοντες (3%) και Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών (1,98%).

>>>>>>>>>> Όλες οι εξελίξεις για τις Βουλευτικές εδώ