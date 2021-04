Το ΓΔΕΕ ακυρώνει απόφαση EUIPO για χρήση του όρου «GRILLOUMI»

To Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) έκρινε σήμερα ότι το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, το EUIPO, έσφαλε στην απόφασή του να καταχωρήσει το λεκτικό σήμα "GRILLOUMI" από την εταιρεία Fontana Food AB (Tyresö, Σουηδία) ως σήμα της ΕΕ, για υπηρεσίες εστίασης που εμπίπτουν στην κλάση 43 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών ενόψει καταχώρισης των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957.

Το ΓΔΕΕ με τη σημερινή του απόφαση υπενθυμίζει καταρχάς ότι "ο κίνδυνος σύγχυσης προϋποθέτει ότι τόσο τα αντιτιθέμενα σήματα όσο και τα προσδιοριζόμενα από αυτά προϊόντα ή υπηρεσίες είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια".

Το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι "πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι ασκούντες επιρροή παράγοντες που χαρακτηρίζουν την σχέση τους, ειδικότερα δε η φύση, ο προορισμός, η χρήση, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους".

"Εν προκειμένω, τα προϊόντα, τυριά που προσδιορίζει το προγενέστερο σήμα, και οι υπηρεσίες εστίασης που καλύπτει το επίδικο σήμα δεν είναι πανομοιότυπα και δεν αμφισβητείται ότι, ενόψει της φύσης τους, του προορισμού τους και της χρήση τους, δεν είναι παρόμοια", αναφέρει το ΓΔΕΕ.

Ωστόσο, το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι "οι υπηρεσίες εστίασης χρησιμοποιούν απαραίτητα προϊόντα της κλάσης 29, μεταξύ των οποίων τα τυριά, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των υπηρεσιών αυτών με τα προϊόντα αυτά".

"Τα τυριά μπορούν να προσφερθούν στην πελατεία πολλών εστιατορίων είτε ως συστατικό των γευμάτων είτε ως έχουν σε εστιατόρια η δραστηριότητα των οποίων δεν περιορίζεται μόνον στην παρασκευή και το σερβίρισμα μαγειρεμένων φαγητών, αλλά συνίσταται επίσης στην πώληση τροφίμων για κατανάλωση εκτός του σημείου πώλησής τους. Τέτοια προϊόντα συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες εστίασης"

Το ΓΔΕΕ κρίνει ότι "η σχέση συμπληρωματικότητας μεταξύ των τυριών και των υπηρεσιών εστίασης οδηγεί στην διαπίστωση ότι υπάρχει ορισμένος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των υπηρεσιών και των προϊόντων που καλύπτουν τα αντιτιθέμενα σήματα. Η ύπαρξή τέτοιου βαθμού ομοιότητας δεν αποκλείει εκ προοιμίου ότι το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες έχουν την ίδια εμπορική προέλευση."

"Συνεπώς, το EUIPO κακώς θεώρησε ότι αυτά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν ήταν παρόμοια, και, ως εκ τούτου, εσφαλμένα έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημείων", έκρινε το ΓΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, στις 2 Φεβρουαρίου 2017, το Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι», στο εξής: Ίδρυμα) ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά».

Στις 15 Μαΐου 2018, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με απόφαση του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, στις 29 Μαΐου 2019 με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών το EUIPO απορρίφθηκε η προσφυγή του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιτιθέμενων σημάτων. Πρώτον, καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν οι υπηρεσίες που καλύπτονται από το επίδικο σήμα θα μπορούσαν να θεωρηθούν παρόμοιες με προϊόντα διατροφής λόγω συμπληρωματικής σχέσης, η ύπαρξη τέτοιας σχέσης δεν αποδείχτηκε όσον αφορά τα τυριά. Δεύτερον, το προγενέστερο σήμα δεν έχει ενισχυμένο διακριτικό χαρακτήρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ