Για Διμερείς σχέσεις συζήτησαν ΥΠΕΞ Κύπρου και ΗΑΕ

Οι σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ομόλογό του από τα ΗΑΕ, Σεϊχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο twitter αναφέρει ότι στην συνομιλία τους, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

☎️ #Cyprus-#UAE #bilateral relations and latest developments in broader #region discussed in telephone conversation between 🇨🇾 FM @Christodulides and 🇦🇪 counterpart @ABZayed. pic.twitter.com/CGteZzFOJu

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) August 21, 2021