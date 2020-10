GiveFamagustaBack: Δυναμική εκστρατεία από ΔΗΣΥ (video)

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης εντός κι εκτός χώρας με επίκεντρο τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και το κυπριακό».

Η Πινδάρου στα πλαίσια της εκστρατείας της για διεθνοποίηση των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Αμμόχωστο παρουσίασε το πρώτο βίντεο 3 λεπτών (είδε πιο κάτω) όπου περιγράφεται η ιστορία της Αμμοχώστου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με τις φράσεις «Piece and Justice», «return Famagusta back to its people» καθώς και το hashtag #GiveFamagustaBack να είναι τα κυρίαρχα μηνύματα.

Σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ, «με αυτό σαν γνώμονα έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη και ενημέρωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή κ. Μάνφρεντ Βέμπερ, συναντήσεις με όλους τους διαπιστευμένους Πρέσβεις στην Κύπρο, με φορείς και Οργανωμένα Σύνολα της Αμμοχώστου αλλά και νομικούς. Οι επαφές αυτές θα συνεχιστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία ενημερωτικού βίντεο για την Αμμόχωστο που στάλθηκε σήμερα σε όλους τους Ευρωβουλευτές, τους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχηγούς κομμάτων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στους Πρέσβεις που είναι διαπιστευμένοι στη χώρα μας και στον εσωτερικό και διεθνή Τύπο. (εξού και η χρήση της αγγλικής γλώσσας στο βίντεο)

Όπως αναφέρεται, «ως Δημοκρατικός Συναγερμός έχουμε φέρει στην πρώτη γραμμή τη διεθνοποίηση και προβολή του ζητήματος της Αμμοχώστου και των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και συνεχίζουμε αταλάντευτα τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο, για μια δίκαιη επίλυση του εθνικού μας θέματος».

Δείτε το 3λεπτο βίντεο: