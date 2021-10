Χριστοδουλίδης -Καδής και διπλωμάτες στο ‘Let’s do it!Cyprus

Την ανάγκη συλλογικής δράσης για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τόνισαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, οι οποίοι συμμετείχαν, το Σάββατο, στην εκστρατεία ‘Let’s do it! Cyprus’ για καθαρισμό μέρος του Γραμμικού Πάρκου Πεδιαίου.

Μέλη του προσωπικού των δύο Υπουργείων καθώς και μέλη ξένων διπλωματικών αποστολών και οργανισμών στη Λευκωσία έλαβαν μέρος στην δράση που αποτέλεσε πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής, υγείας και περιβάλλοντος για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Καδής ανέφερε ότι η υπόθεση περιβάλλον και προστασία του δεν αποτελεί θέμα με το οποίο ασχολείται μόνο ένα υπουργείου, είναι υπόθεση όλων των πολιτών, όλων των κυβερνήσεων, όλου του πλανήτη.

«Ενώνουμε δυνάμεις μαζί με τις αντιπροσωπείες του διπλωματικού σώματος και στέλνουμε το μήνυμα ότι όλος ο κόσμος πρέπει να συνεργαστεί για την σωτηρία του πλανήτη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι αύριο είναι μια σημαντική μέρα για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής αφού θα μαζευτούν στην Γλασκώβη οι ηγέτες όλου του κόσμου, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, με στόχο να αυξήσουν την φιλοδοξία και τους στόχους για την προστασία του πλανήτη από τη κλιματική αλλαγή.

«Από κάθε γωνιά της γης θα σταλούν μηνύματα ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα και θα πρέπει να δράσουμε ακαριαία για να προστατεύσουμε τον πλανήτη. Αυτό το μήνυμα φεύγει και από την σημερινή εκδήλωση και θέλω να ευχαριστήσω και την Επίτροπο Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Εξωτερικών και τον δήμαρχο που μας φιλοξενεί, αλλά και προφανώς όλους όσοι μαζεύτηκαν εδώ πέραν για να συνδράμουν σε αυτή την εκδήλωση, στον καθαρισμό της περιοχής και να στείλουν το σημαντικό μήνυμα που μόλις έχω προαναφέρει», είπε ο Υπουργός Γεωργίας.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

Από πλευράς του ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στην πρωτοβουλία “Let’s do it Cyprus”. Η παρουσία μας εδώ, όπως είπε, στέλνει το μήνυμα της ανάγκης συλλογικής δράσης για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρόσθεσε ότι πρόκειται μια οριζόντια δράση που αφορά όλα τα Υπουργεία και είναι για αυτό το λόγο που συζητείται σε πολλά συμβούλια και βέβαια στο επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

«Η παρουσία μας εδώ στέλνει το μήνυμα για την ανάγκη προστασίας, διατήρησης και προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης και χαίρομαι που στη σημερινή εκδήλωση συμμετέχουν σημαντικός αριθμός ξένων αντιπροσωπειών, στέλνει και το μήνυμα αυτής της συλλογικότητας. Μια χώρα από μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές που προκύπτουν μέσα από τις κλιματικές αλλαγές, χρειάζεται αυτή η συλλογικότητα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η σημερινή ημέρα δεν είναι τυχαία, αφού αύριο θα συγκεντρωθούν στην Γλασκώβη οι αρχηγοί των κρατών, οι αρμόδιοι υπουργοί σε μια πολύ σημαντική Σύνοδο που «ευελπιστούμε ότι θα καταλήξει και σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις για αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής».

Ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, είπε ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα για όλες τις τοπικές αρχές η αειφόρος ανάπτυξη. Πρόσθεσε ότι στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων 2021-27 και σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο τα θέματα περιβάλλοντος είναι τα πρώτα στην ατζέντα και σε συνεργασία με τους άλλους παραποτάμιους δήμους Λακατάμιας και Λευκωσίας υπάρχει ένα σχέδιο δράσης κοντά στα 30 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των δράσεων στον Πεδιαίο Ποταμό, λαμβάνοντας υπόψη την βιοποικιλότητα της περιοχής του Πάρκου που είναι σπάνια.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου, ευχαρίστησε τους Υπουργούς για την παρουσία τους και την προθυμία τους να οργανώνουν, να ενισχύουν και την καθημερινή τους έγνοια και δραστηριότητα για το περιβάλλον.

Είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος θα αναλύσει στην Γλασκώβη την πρωτοβουλία της Κύπρου για την κλιματική κρίση, μια πρωτοβουλία που βρίσκει την Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή ενωμένη ως προς την αντιμετώπιση της κοινής απειλής, ως ένας χώρος που πρώτος βάλλεται. Αναφερόμενη στο οικοσύστημα του Πεδιαίου είπε ότι είναι ένα εκπληκτικό οικοσύστημα που φιλοξενεί πλούσια πανίδα, 100 διαφορετικά είδη πουλιών και είναι πολύ μεγάλη η σημασία της σημερινής δράσης.

H εκστρατεία ‘Let’s do it! Cyprus’ διοργανώνεται από το Δίκτυο Εθελοντών ‘Together Cyprus`, σε συνεργασία με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού & ΜΚΟ. Eίναι μέρος του ‘Let’s do it, World!’, μιας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού που στοχεύει να απαλλάξει φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια.