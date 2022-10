Χριστοδουλίδης: Παρέμβαση σε συνέδριο στις Βρυξέλλες

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε, αλλά και στη συμβολή που μπορεί να έχει για την αντιμετώπισή της η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Σε παρέμβασή του σε συζήτηση με θέμα «Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και στρατηγικές προκλήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια», στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ανατολικής Μεσογείου και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις Βρυξέλλες, επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο επισιτιστικής κρίσης για εκατομμύρια ανθρώπους, λόγω του μη απρόσκοπτου εφοδιασμού βασικών προϊόντων διατροφής από την πηγή και την πρωτοφανή αύξηση των τιμών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε τον κόσμο όπως τον ξέραμε, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την Ευρώπη, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ το ίδιο ισχύει και για χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, αμφισβήτηση της διεθνούς τάξης και μια προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων ενός κυρίαρχου κράτους μέσω στρατιωτικής επίθεσης. Ταυτόχρονα, δημιούργησε ένα μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων που αναζήτησαν προστασία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εμποδίζει σημαντικά τον απρόσκοπτο εφοδιασμό βασικών προϊόντων διατροφής στην πηγή, οδηγεί τις τιμές σε πρωτοφανή ύψη και απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Έκανε επίσης αναφορά στην ενεργειακή κρίση λόγω της υπερβολικής εξάρτησης των περισσότερων χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο, που οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ενέργειας και του πληθωρισμού.

Σημείωσε ότι για άλλη μια φορά η Ευρώπη είχε να αντιμετωπίσει άνευ προηγουμένου προκλήσεις, από τις οποίες δεν εξαιρούνται τα Δυτικά Βαλκάνια και οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. «Αναμφίβολα, η ΕΕ αντέδρασε γρήγορα και σθεναρά στην κρίση λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα, για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία, για την υποδοχή προσφύγων, αλλά και για την προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης», είπε. Υπογράμμισε επίσης ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι χώρες που είναι κράτη μέλη της ΕΕ, ή υποψήφιες χώρες, καθώς και οι γειτονικές χώρες, να συμπαρασταθούν ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η τήρηση των αρχών των σχέσεων καλής γειτονίας».

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος συμμερίζεται τις προκλήσεις αυτές και πιστεύει ακράδαντα στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας. «Αυτό φαίνεται από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κύπρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, διαμορφώνοντας μηχανισμούς συνεργασίας με την Ελλάδα, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ακόμα και τον Λίβανο, παρά το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει». Σημείωσε ότι η ενεργειακή κρίση έστρεψε την προσοχή της ΕΕ και όχι μόνο, στα αποθέματα υδρογονανθράκων που ανακαλύφθηκαν στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και, γενικά, στις αναξιοποίητες δυνατότητες της περιοχής , ώστε να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες στην ευρωπαϊκή ήπειρο. «Η Συμφωνία που υπογράφηκε στο Κάιρο στις 15 Ιουνίου μεταξύ της Αιγύπτου, του Ισραήλ και της Ε Εγια τις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη αποτελεί ένα καλό παράδειγμα», είπε.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι με κάθε κρίση, ακόμα και στην τραγική περίπτωση του πολέμου, έρχεται μια ευκαιρία. «Είναι ο ρόλος των πολιτικών ηγετών να στέκονται ενωμένοι σε θέματα αρχής αλλά και να βρίσκουν γρήγορους και καινοτόμους τρόπους για την επίτευξη των προκλήσεων. Για την Ευρώπη, σημαντικό στοιχείο της απάντησης θα είναι η ενισχυμένη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψηφίων και γειτονικών χωρών», ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι «χρειάζεται περισσότερος διάλογος, περισσότερη συνεργασία, περισσότερες συνέργειες που θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα, επομένως η απάντησή μας πρέπει να είναι συλλογική για να είναι αποτελεσματική».

Σημειώνεται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης συμμετείχε στο πρώτο συνέδριο Ανατολικής Μεσογείου και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγματοποιείται στο Egmont Palace στις Βρυξέλλες από το Delphi Economic Forum, μετά από σχετική πρόσκληση. Συμμετείχε στην συζήτηση «Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία και Στρατηγικές Προκλήσεις στα Δυτικά Βαλκάνια» μαζί με την Karoline Edtstadler, Federal Minister for the EU της Αυστρίας, τον Martin Dvorak, Deputy Minister of Foreign Affairs της Τσεχίας, τον Nicola Dimitrov, Minister of Foreign Affairs της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας και τον Θάνο Ντόκο, Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα Πρωθυπουργού.