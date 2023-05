Χριστοδουλίδης: Προτεραιότητα της Κυβέρνησης η διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας

Ως απαραίτητη προϋπόθεση και κορυφαία προτεραιότητα για την Κυβέρνηση χαρακτήρισε τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φήμης της Κύπρου ως χρηματοπιστωτικού κέντρου το βράδυ της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποδεικνύοντας ότι η Κυβέρνηση εκλαμβάνει τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων σε σχέση με τις αμερικανικές και βρετανικές κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως μια ευκαιρία για συγκεκριμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εταίρους της Κύπρου και τους αρμόδιους εθνικούς εποπτικούς φορείς.

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) για τα 30 χρόνια συμμετοχής της Κύπρου στον θεσμό, που διοργανώθηκε στην οικία του Ύπατου Αρμοστή της Βρετανίας, και αναφερόμενος στο θέμα των κυρώσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για εξέλιξη που εμποδίζει τη φήμη της χώρας μας και για μια επιπλέον πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά.

«Αυτό το θέμα είναι κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου» τόνισε και διαβεβαίωσε ότι από την πρώτη στιγμή, προωθούνται όλες οι απαραίτητες δράσεις, σε συνεργασία με όλους τους εθνικούς εποπτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, καθώς και των Αρχών της Βρετανίας και των ΗΠΑ, για την πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του χαιρετισμού του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπτυξε εκ νέου το όραμά του να καταστεί η Κύπρος ένα κράτος πρότυπο, με ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας, ένα αξιόπιστο, επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο, απαλλαγμένο από λάθη του παρελθόντος και ένα κοινωνικό, δίκαιο κράτος που διασφαλίζει υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες του.

Έκανε λόγο για μια χώρα που θα μπορεί να κάνει αποφασιστικά, τολμηρά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. «Μια χώρα που καινοτομεί και θέτει ψηλά τον πήχη για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Μια χώρα που μπορεί να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες γεωπολιτικές, οικονομικές και άλλες προκλήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά», όπως είπε.

Επίσης, εξήγησε πως, για την επίτευξη αυτού του οράματος, η Κυβέρνηση έχει αναπτύξει και υλοποιεί ένα Πρόγραμμα Διακυβέρνησης που περιλαμβάνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δράσεις, μεταξύ των οποίων ένα πενταετές οικονομικό σχέδιο ως μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής, «Όραμα 2035».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως το «Όραμα 2035» αποτελεί βασικό άξονα των κυβερνητικών πολιτικών, μέσω του οποίου η Κυβέρνηση στοχεύει να διευρύνει και να διαφοροποιήσει την παραγωγική βάση της κυπριακής οικονομίας, με κύριους στόχους αφενός την υποστήριξη των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, ώστε να καταστούν πιο δυναμικοί και ανθεκτικοί και αφετέρου την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των αναδυόμενων τομέων.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει στον δρόμο υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, τη δικαιοσύνη και την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα, όπως είπε, την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε, «επεξεργαζόμαστε δράσεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις και για έρευνα και καινοτομία, αξιοποιώντας ευκαιρίες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης».

Σημείωσε ακόμη πως μια άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού συστήματος, εξηγώντας πως ο βασικός στόχος εδώ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δικαιότερη ανακατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης και ταυτόχρονα την ευθυγράμμιση της φορολογικής πολιτικής με τους στόχους που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ακολούθως, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εστιάζει επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό με την προώθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και την τόνωση της ψηφιακής οικονομία αλλά και στην πράσινη μετάβαση, όπου θα συνεχίζουν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμες μεταφορές και ενεργειακή απόδοση. Και υπέδειξε πως κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής υποστήριξη για τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες ανάπτυξης για αυτές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην καλλιέργεια και υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Κύπρου, ενός δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, όπως είπε, που είναι από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας. «Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο εργατικό μας δυναμικό, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη συνεχή μάθηση» εξήγησε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ICPAC) έχει μια ισχυρή και θετική συνεργασία με το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) από την ίδρυσή του το 1961. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα 30 χρόνια παρουσίας του ICAEW στην Κύπρο, υποδεικνύοντας ότι «με 130 εξουσιοδοτημένους εργοδότες εκπαίδευσης, 3.000 Ορκωτούς Λογιστές της ICAEW και 700 ασκούμενους, το επάγγελμα λειτουργεί ως ζωτικός πυλώνας στήριξης της κυπριακής οικονομίας».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι σε περιόδους σύνθετων προκλήσεων, η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για την επίτευξη πραγματικής και βιώσιμης προόδου, σημειώνοντας ότι το ICAEW έχει μακροχρόνια συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε θέματα που αφορούν τα δημόσια οικονομικά.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διατύπωσε την εκτίμηση πως, καθώς η εμπιστοσύνη στους θεσμούς έχει δοκιμαστεί παγκοσμίως, «είναι σημαντικό να προασπίσουμε την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των θεσμών μας, ιδιαίτερα των επαγγελματικών φορέων, για να διασφαλίσουμε τη συνεχή εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι το ICAEW, ως αξιόπιστος επαγγελματικός οργανισμός, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην τήρηση των δεοντολογικών προτύπων, την προώθηση της διαφάνειας και τη διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων επαγγελματισμού στον τομέα της λογιστικής. «Η αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης είναι αξιέπαινη και ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της κυβέρνησής μας να ενισχύσει τους θεσμούς προς όφελος της κοινωνίας» είπε.

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, Irfan Siddiq, είπε στον δικό του χαιρετισμό ότι η εκδήλωση σηματοδοτεί μια ξεχωριστή επέτειο, 30 χρόνων παροχής εκπαίδευσης ACA του ICEW στην Κύπρο, τριών δεκαετιών συμβολής στον ρόλο της Κύπρου ως παγκόσμιου επιχειρηματικού κέντρο και κόμβου για ισχυρές δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πρόσθεσε ότι η λογιστική και οι ευρύτερες επαγγελματικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου-Κύπρου, έναν τομέα κλειδί που συνδέει εταιρείες, πόλεις και ανθρώπους, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των λογιστών της Κύπρου εκπαιδεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω ιδρυμάτων που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το ICAEW για την προώθηση και την ανάδειξη της ελκυστικότητας των βρετανικών επαγγελματικών προγραμμάτων στην Κύπρο.

Συμπλήρωσε ότι οι πρόσφατες κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ προκάλεσαν κάποια ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο στη φήμη της Κύπρου και τον κλάδο, ωστόσο, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον κλάδο και την αντίδραση της κυβέρνησης με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να διασφαλιστεί ότι η χώρα και ο κλάδος θα βγουν ισχυρότεροι, προσθέτοντας πως αποτελεί μια ευκαιρία για να τεθούν ακόμη υψηλότερα πρότυπα συμμόρφωσης και ρύθμισης και εν τέλει να ενισχύσουν την ελκυστικότητα της Κύπρου ως κόμβου χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW, Michael Izza, ανέφερε από την πλευρά του ότι η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου στην οποία προσφέρθηκε η παγκοσμίως γνωστή πιστοποίηση ACA, σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς στρατηγικής του Ινστιτούτου.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος κατέχει μια πολύ ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια οικογένεια του ICAEW, καθώς παραμένει η μεγαλύτερη δεξαμενή μελών στην ΕΕ με πάνω από 3.000 μέλη, συμπληρώνοντας πως η παρουσία του στο νησί έχει αποκτήσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο μετά το Brexit.

Ο κ. Izza είπε ότι το ICAEW έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη του εθνικού επαγγελματικού οργανισμού με ορκωτούς λογιστές να υπηρετούν στο συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, προσθέτοντας ότι η προσήλωση του ICAEW στη συνεργασία με τον ΣΕΛΚ είναι απόδειξη της ποιότητας και της πολυπλοκότητας του επαγγέλματος στην Κύπρο, το οποίο ξεχωρίζει στην περιοχή της Ευρώπης αλλά και διεθνώς και αντικατοπτρίζεται στα συνεχή εξαιρετικά αποτελέσματα των κυπριακών υποψηφίων στις εξετάσεις.

