Χρύσης: Πάει Πορτογαλία

Ο Βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρύσης Παντελίδης, θα μεταβεί στη Λισαβώνα αύριο, Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να λάβει μέρος στην έβδομη, ετήσια, τριήμερη σύνοδο του Προγράμματος Open European Dialogue, υπό τον τίτλο «Blank Canvas: an opportunity for Europe?, στην οποία έχει προσκληθεί.

Το Πρόγραμμα Open European Dialogue υλοποιείται από το German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται από το Stiftung Mercator, το King Baudouin Foundation και το Robert Bosch Foundation.

Στόχος της όλης πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη αλληλοκατανόηση και η δημιουργική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προβλημάτων.

Ο κ. Παντελίδης θα επιστρέψει στην Κύπρο τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου.