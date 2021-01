Η αντίδραση Χριστοδουλίδη- Κούσιου για τα επεισόδια στις ΗΠΑ

Με ανάρτηση τους στο twitter ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης καταδικάζουν τα επεισόδια στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ο ΥΠΕΞ έγραψε:"Είναι με δυσπιστία που βλέπω όσα εξελίσσονται στην Ουάσιγκτον".

Watching with disbelief events unfolding in #WashingtonDC. It is a fundamental axiom of #Democracy that the will of the people, as freely expressed in an election, must be respected.

— NikosChristodoulides (@Christodulides) January 6, 2021