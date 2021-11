«Η ΚΔ δεσμεύεται έναντι ευθυνών που απορρέουν από αξιοποίηση ΑΟΖ»

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται έναντι των ευθυνών που απορρέουν από την αξιοποίηση της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης, ενώ η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου ανέφερε πως όλες οι γειτονικές και φιλικές χώρες με συμφέροντα στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, που συμμετέχουν στην άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2021» αποδεικνύουν στην πράξη τη σημασία της ειρηνικής και γόνιμης περιφερειακής συνεργασίας.

Σε ομιλία του στην έναρξη της πολυεθνικής άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ 2021» ο Υπουργός Άμυνας είπε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, έρευνα και διάσωση και ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης. Πυξίδα μας είναι οι υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, UNCLOS καθώς και το υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι της διεθνούς κοινότητας και της περιοχής μας».

Πρόσθεσε ότι «η επιτυχία της άσκησης NΕΜΕΣΙΣ, μιας πολυεθνικής και πολυυπηρεσιακής άσκησης, που διεξάγεται για 8η συνεχή χρονιά, βασίζεται κυρίως στο επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα όλων των Οργανισμών που εμπλέκονται στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα δεν είναι ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά για μια διαδικασία που πρέπει να επιδιώκεται συνεχώς και στο πλαίσιο αυτό έγκειται η σημασία της άσκησης».

Ο Υπουργός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση δηλαδή την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ιταλία, ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους με διάφορα μέσα και προσωπικό και σημείωσε πως η συμβολή τους και η συνεχής υποστήριξη τους «είναι πραγματικά σημαντική για μας».

Στην ομιλία του ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε και στο θέμα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και είπε πως «αναγνωρίζουμε πως η αξιοποίηση της ΑΟΖ μας, δεν συνοδεύεται μόνο από οφέλη αλλά και από ευθύνες» διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύεται να τις τηρήσει. Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «επιδιώκουμε ενεργά τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων μερών, φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών, όπως η συγκεκριμένη άσκηση».

Στη δική της ομιλία η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου ανέφερε ότι η «πολυεθνική άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2021» είναι φέτος αφιερωμένη στην αξιολόγηση της ετοιμότητας όλων των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση πιθανών περιστατικών που μπορεί να συμβούν σε πλατφόρμα γεώτρησης υδρογονανθράκων» μεταφέροντας «ιδιαίτερο χαιρετισμό στις αντιπροσωπείες των δύο ξένων αντιπροσωπειών και στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιούνται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πρόσθεσε ότι μετά την δύσκολη περίοδο που βίωσαν όλοι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού «τώρα επιστρέφουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις συνήθεις εργασίες, προχωρώντας στην επανέναρξη του προγράμματος ερευνών στην ΑΟΖ της Κύπρου μέχρι το τέλος του έτους» ενώ συνεχάρη «θερμά το προσωπικό όλων των Υπηρεσιών που συνεργάστηκαν επιτυχώς μέχρι σήμερα, για την ασφαλή εκτέλεση της γεωτρητικής μας εκστρατείας. Η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά αποτελούν μεγάλο μέρος των κοινών μας προσπαθειών για την αποτελεσματική και ασφαλή αξιοποίηση των πηγών υδρογονανθράκων της Κύπρου» είπε.

Η κα. Πηλείδου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «αυτή η συνεργασία και ο συντονισμός θα συνεχιστεί και μάλιστα θα βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα».

Ταυτόχρονα εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «όλες οι γειτονικές και φιλικές χώρες με συμφέροντα στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετέχουν σε αυτή την Πολυεθνική Άσκηση και είναι πάντα στο πλευρό μας, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της ειρηνικής και γόνιμης περιφερειακής συνεργασίας».

Σημειώνεται ότι η πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2021» πραγματοποιήθηκε εντός των θαλασσοτεμαχίων 1, 2, 8 και 9 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμμετοχή οκτώ χωρών, της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Διοικητής του ΚΣΕΔ Πλωτάρχης Ανδρέας Χαραλαμπίδης «η επιτυχία της άσκησης ήταν η συμμετοχή και των 7 χωρών οι οποίες προσκλήθηκαν για να λάβουν μέρος, που μαζί με την Κύπρο αριθμούν τις οκτώ. Συγκεκριμένα συμμετείχαν η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ιταλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες έλαβαν μέρος στην άσκηση με 20 μέσα (πλωτά και εναέρια), 24 μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία, έξι μέσα από ιδιωτικές εταιρείες και δύο Διεθνείς Οργανισμοί, ο EMSA (European Maritime Safety Agency) και REMPEC (The Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea).

Πρόσθεσε ότι «συνολικά στην άσκηση συμμετείχαν 750 άτομα, γεγονός που δείχνει την περιοχική αλλά και την διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατικών Υπηρεσιών της Κύπρου που προετοιμάζονται ούτως ώστε να αρχίσει με ασφάλεια και να συνεχίσει το ενεργειακό πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Η άσκηση 'ΝΕΜΕΣΙΣ 2021' δεν είναι στρατιωτική, αλλά είναι άσκηση ασφάλειας που έχει να κάνει με την ενέργεια και το ενεργειακό μας πρόγραμμα».

Ανέφερε ακόμα ότι η άσκηση είναι χωρισμένη σε 4 φάσεις. Η πρώτη, είπε, αφορούσε τρομοκρατικό κτύπημα σε πλατφόρμα και ήταν υπό το συντονισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης – της ΜΑΑΔ, η δεύτερη και τρίτη φάση που ήταν υπό τον συντονισμό του ΚΣΕΔ, αφορούσε απεγκλωβισμό ατόμων, κατάσβεση πυρκαγιάς, διακομιδή τραυματιών και εγκατάλειψη της πλατφόρμας από όλο το προσωπικό, δηλαδή μαζική διάσωση.

Τέλος η τέταρτη φάση που ήταν, όπως είπε, πολύ σημαντική και ήταν υπό τον συντονισμό του Τμήματος Αλιείας σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αφορούσε την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης. «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο μηχανισμός για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια και οικολογική αλλά και οικονομική, καταστροφή που μπορεί να επιφέρει, η θαλάσσια ρύπανση» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ