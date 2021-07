Ηχηρή απάντηση Μητσοτάκη στις προκλήσεις Ερντογάν

Ηχηρή απάντηση στις προκλήσεις Ερντογάν από τα Κατεχόμενα έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την παρέμβασή του στην εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” (Ενδυναμώνοντας τις αμερικανο-κυπριακές σχέσεις μπροστά στην τουρκική αδιαλλαξία) την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι Ελλάδα και Κύπρος παραμένουν από κοινού προσηλωμένες «στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα είναι αμοιβαία αποδεκτή».

«Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός για να επισημάνει ότι «οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας "εναλλακτικές" ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε».

Η παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού

Αγαπητοί φίλοι,

Η 20η Ιουλίου του 2021 σηματοδοτεί την πάροδο 47 χρόνων από την τουρκική στρατιωτική εισβολή στη Δημοκρατία της Κύπρου. Αυτή η ημερομηνία θα αποτελεί πάντα, όπως συμβαίνει σήμερα, οδυνηρή υπενθύμιση των τραγωδιών που ακολούθησαν αυτή την επίθεση: των πολλών θυμάτων της τουρκικής εισβολής για τα οποία συνεχίζουμε να θρηνούμε, των αγνοούμενων για τους οποίους συνεχίζουμε να μην έχουμε κανένα στοιχείο, των επιζώντων οι οποίοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα ή εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι απέγιναν.

Σήμερα και κάθε μέρα αποδίδουμε ειδικό φόρο τιμής σε όλους αυτούς, Κύπριους και Ελλαδίτες. Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τις θυσίες και τον ηρωισμό τους.

Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την τουρκική εισβολή και 17 χρόνια μετά την ένταξη της Δημοκρατίας της Κύπρου στην οικογένεια της ΕΕ, η παράνομη κατοχή περισσότερου του ενός τρίτου της χώρας συνεχίζεται. Στο πέρασμα των χρόνων, μέχρι και σήμερα, Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν από κοινού προσηλωμένες στην ακλόνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για μία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, που θα είναι αμοιβαία αποδεκτή.

Μια λύση που θα εγγυάται πολιτική ισότητα και θα σέβεται την ενιαία κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο προσέγγιζαν πάντα η Κύπρος και η Ελλάδα καθεμία και όλες τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων προσπαθειών, που έλαβαν χώρα τον περασμένο Απρίλιο, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αναθερμανθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ωστόσο, οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας «εναλλακτικές» ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε.

Η γενεσιουργός αιτία του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική εισβολή του 1974 και η συνεχιζόμενη κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού. Συνεπώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε «εναλλακτική» διευθέτηση. Υπάρχει μόνον ένα νόμιμο πλαίσιο για την επίλυση του Κυπριακού, αυτό που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σήμερα θυμόμαστε τα τραγικά γεγονότα της 20ης Ιουλίου 1974 και εκφράζουμε εκ νέου την προσήλωσή μας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αυτές οι προσπάθειες δυστυχώς υπονομεύονται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη παράνομη και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Κύπρου, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Οι σημερινές ανακοινώσεις από την τουρκική πλευρά, ανήμερα της επετείου των τραγικών γεγονότων του 1974, αποτελούν μία ακόμα απόδειξη -σε περίπτωση που χρειαζόταν- της απολύτως απαράδεκτης θέσης της Άγκυρας.

Παρά τις σοβαρές προκλήσεις, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι ενωμένες και προσηλωμένες στην προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ενωμένες στην αξίωση για τον σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ενωμένες στη διαρκή προσπάθεια για την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης με σημαντικούς εταίρους, στην περιοχή και πέρα από αυτή.

Βασιζόμαστε στους φίλους και τους στρατηγικούς εταίρους μας, όπως οι ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται στο πλευρό μας για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων μας και των κοινών αξιών μας. Βασιζόμαστε επίσης σε εσάς, την πολυπληθή κοινότητα Κυπρίων και Ελλήνων στο εξωτερικό, να συνεχίσετε να προωθείτε αυτόν τον ευγενή σκοπό, τις αξίες και τα ιδεώδη που πάντοτε πρέσβευαν η Κύπρος και η Ελλάδα.

Ημέρες σαν κι αυτή το μήνυμα και, ταυτόχρονα, το όραμά μας για μία ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα Ανατολική Μεσόγειο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Πρόκειται για ένα μήνυμα κι ένα όραμα που μοιραζόμαστε με την μεγάλη πλειονότητα των γειτόνων και των εταίρων μας, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Κύπρο, αλλά και χάρη στην ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, σε διάφορους τομείς, με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της ευρύτερης γειτονιάς.

Η σημασία αυτών των συμπράξεων για την ασφάλεια και σταθερότητα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο συνολικά, ήδη αναγνωρίζεται ευρέως. Τόσο η στρατηγική σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, όσο και η ενισχυμένη εταιρική σχέση ΗΠΑ - Κύπρου είναι απαραίτητα συστατικά για την προώθηση του κοινού μας οράματος για την Ανατολική Μεσόγειο, ως μιας περιοχής όπου θα επικρατούν η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία.

Σήμερα κλίνουμε το γόνυ για να τιμήσουμε εκείνους που γενναία όρθωσαν το ανάστημά τους στον εισβολέα και υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Δημοκρατίας της Κύπρου πριν από 47 χρόνια. Πολλοί από αυτούς έκαναν την υπέρτατη θυσία, έδωσαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να ζήσουν με πληγές που ποτέ δεν θα επουλωθούν. Η θυσία και ο πόνος τους θα μας συνοδεύουν πάντα. Η μνήμη τους θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί.

