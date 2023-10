Καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ η Κύπρος

Σε καταδίκη των επιθέσεων με ρουκέτες που εξαπολύθηκαν σήμερα εναντίον του Ισραήλ προχώρησε η Λευκωσία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανάρτησή του ότι καταδικάζει «απόλυτα και πλήρως την φρικτή διείσδυση τρομοκρατών της Χαμάς από τη Γάζα στο Ισραήλ και τις χιλιάδες αδιάκριτες επιθέσεις με ρουκέτες, εναντίον αμάχων».

«Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί», σημειώνει τέλος.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επίσημος λογαριασμός της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ αναφέρει ότι «η Κύπρος καταδικάζει τη σημερινή βαριά επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ και τη διείσδυση τρομοκρατών στα νότια της χώρας».

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Cyprus strongly condemns today's heavy rocket attack against Israel and the terrorist infiltration in the south of the country. We stand with Israel.

— Cyprus in Israel (@CyprusinIsrael) October 7, 2023