Καταχώρησε αγωγή στο Δικαστήριο ο Παπαδάκης

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωβουλευτή:

"Σήμερα, στις 27 Φεβρουαρίου 2020, καταχώρησα αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για ακύρωση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Με αυτή την αγωγή ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου και η αποκατάσταση μου ως μέλος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.

Μεταξύ άλλων, επικαλούμαι τα εξής:

1. Ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέταξε κατηγορητήριο και αποφάσισε χωρίς εύλογη και πιθανή αιτία (not with reasonable and probable cause) και/ή έγινε για έμμεσα και/ή αλλότρια και/ή ακατάλληλα κίνητρα (indirect or improper motives) και/ή έγινε με έλλειψη καλής πίστης (want of good faith) και/ή έγινε κακόπιστα (mala fide or in bad faith) και/ή ενάντια στο καλώς νοούμενο συμφέρον του Κ.Σ. ΕΔΕΚ (against the benefit of the political party).

2. Ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο δημιούργησε μια αμιγώς υποθετική εκδοχή των γεγονότων, τα οποία δεν τεκμηριώνονται στην απόφαση και/ή χρησιμοποιήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, για τα οποία δεν γίνεται καμία αναφορά πως έγιναν αποδεκτά και ούτε πως εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν, και/ή τα αποδεικτικά στοιχεία και τα τεκμήρια, για τα οποία γίνεται αναφορά στην απόφαση, δεν μπορούσαν να καταλήξουν στα ευρήματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου και/ή τα ευρήματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι προδήλως παράλογα ή αυθαίρετα.

Υπενθυμίζω ότι, πριν την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καταχωρήθηκε αίτηση μου στο Επαρχιακό Δικαστήριο για ερμηνεία του επίδικου εγγράφου, που μου επέβαλε στην ουσία ο κ. Σιζόπουλος, για να κριθεί κατά πόσο είναι συμβατό με τους Κανονισμούς του Ευρωκοινοβουλίου. Παράλληλα, τονίζω ότι κατέγραψα ρητά και με συγκεκριμένο τρόπο την επιφύλαξη μου, επί του εγγράφου.

Επίσης, στα πλαίσια της αποκατάστασης της αλήθειας και του ονόματος μου, έχει καταχωρηθεί και αγωγή εναντίον του κ. Σιζόπουλου για δυσφήμηση, συκοφαντία, λίβελλο και κακόβουλη επιζήμια ψευδολογία προς το πρόσωπο μου, για το γνωστό θέμα που ανάφερε δημόσια ο κ. Σιζόπουλος, καταλογίζοντας μου αβάσιμα, εσκεμμένα και αναληθώς αξιόποινη πράξη, σε σχέση με τα καθήκοντα μου ως Ευρωβουλευτής, ενώ στην συνέχεια αρνήθηκε να καταθέσει στην Αστυνομία και να δώσει στοιχεία.

Όλες οι αγωγές αποτελούν έμπρακτη επιβεβαίωση της συνέπειας των δημόσιων τοποθετήσεων μου καθώς και απόδειξη της γνήσιας προσπάθειας μου να κριθούν και να αποφασιστούν όλα τα ζητήματα από τα αρμόδια δικαστικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τον κ. Σιζόπουλο, ο οποίος κρύβεται πίσω από την απόφαση του στημένου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Παράλληλα, επιδιώκω την αποκατάσταση των αρχών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, οι οποίες πλήγηκαν με προφανή κίνητρο την πολιτική μου εξόντωση."