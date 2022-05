Κινητικότητα με ΜΟΕ το καλοκαίρι λέει ο ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ευελπιστεί ότι ως το καλοκαίρι θα υπάρξει κινητικότητα με τα ΜΟΕ, σημειώνοντας ότι η πρότασή μας δεν μπορεί να απορριφθεί έτσι εύκολα γιατί χάνουν και οι Τ/κ μια σημαντική ευκαιρία για δική τους πρόοδο και ευημερία.

Σε συνέντευξη στον «Πολίτη της Κυριακής» ο ΥΠΕΞ είπε πως οι προσπάθειές μας «πιάνουν τόπο» και ότι ευελπιστεί σε θετική ανταπόκριση.

«Ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια, ελπίζω να ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια της θητείας μου», είπε.

Ανέφερε ότι οι προτάσεις δεν είναι πακέτο "take it or leave it", αλλά πακέτο που μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Ο Υπουργός είπε πως με τις νέες ενέργειές τους στα Βαρώσια οι Τούρκοι φαίνεται να επιδιώκουν την εξομοίωση της περίκλειστης πόλης, που είναι ακατοίκητη, με τις υπόλοιπες κατεχόμενες περιοχές που υπάρχει ο χρήστης και ο ιδιοκτήτης. Ανέφερε ότι οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το Βαρώσι ως στοιχείο εκβιασμού.

Σε ερώτηση αν αναμένει κινητικότητα στο Κυπριακό πριν τις προεδρικές του ’23, ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μόνη ρεαλιστική κινητικότητα θα είναι πάνω στα ΜΟΕ και μπορεί να υπάρξει και πριν τις εκλογές. «Εξάλλου δεν είναι οι εκλογές μας το θέμα, οι εκλογές της Τουρκίας του χρόνου το καλοκαίρι είναι το ζήτημα», είπε ο κ. Κασουλίδης.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ απάντησε ότι ευρίσκονται αυτή τη στιγμή στο καλύτερο επίπεδο που ήταν ποτέ και ότι έχουμε προχωρήσει με μικρά βήματα σε ζητήματα που αφορούν θέματα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Για τις σχέσεις με Ρωσία ανέφερε πως μας έχουν συγκαταλέξει στις μη φιλικές χώρες προσθέτοντας ότι έχουμε αποδείξει ότι και με θυσίες συμμετείχαμε κι εμείς ως αξιόπιστος εταίρος της ΕΕ στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Είπε ότι αυτό είναι σημαντικό «γιατί δεν δίνουμε πια την εικόνα κάποιου που στέκει πάνω σε δύο βάρκες-είναι πιο εύκολο να μας προσαφθεί η κατηγορία ότι το βάρος μας πάνω στη βάρκα της Ρωσίας είναι μεγαλύτερο».

Για την συζήτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ ο ΥΠΕΞ είπε ότι υπάρχουν λόγοι που δεν συνηγορούν υπέρ του να το κάνουμε (να υποβάλουμε αίτηση) και ότι δεν βιαζόμαστε και δεν υπάρχει λόγος γι΄αυτό .

Προτάσσουμε, είπε ο ΥΠΕΞ, το τι θα γίνει με την Φινλανδία και τη Σουηδία και «μετά βλέπουμε». «Και πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα εμποδίσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ ούτε της Φινλανδίας ούτε της Σουηδίας. Θα προσπαθήσει να εκμαιεύσει ανταλλάγματα και στο τέλος θα συναινέσει», κατέληξε.

ΚΥΠΕ