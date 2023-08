Κόμπος: Ενημέρωσε ΥΠΕΞ ΕΕ για παραβίαση του status quo της νεκρής ζώνης στην Πύλα

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), που πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Αυγούστου 2023, στο Τολέδο της Ισπανίας.

Στην ημερήσια διάταξη ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ, καθώς και οι εξελίξεις στο Σαχέλ, με επίκεντρο το στρατιωτικό πραξικόπημα στον Νίγηρα. Στο Συμβούλιο συμμετείχαν σε μέρος των συζητήσεων ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κ. Dmytro Kuleba, ο Υπουργός Εξωτερικών του Νίγηρα κ. Hassoumi Massaoudou και ο Πρόεδρος της ECOWAS (Commission of the Economic Community of West African States) κ. Omar Touray.

Επί της Ουκρανίας, ο κ. Κόμπος επανέλαβε ότι η Κύπρος στηρίζει την Ουκρανία και τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητάς της. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική στήριξη που παρείχε μέχρι σήμερα η Κύπρος προς την Ουκρανία.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή του Σαχέλ, και συγκεκριμένα τις τελευταίες εξελίξεις στον Νίγηρα, ο Υπουργός εξέφρασε την έντονη καταδίκη της Κύπρου για το στρατιωτικό πραξικόπημα, τονίζοντας ότι η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Νίγηρα έχει την αμέριστη αλληλεγγύη της Κύπρου. Εξέφρασε, επίσης, την πλήρη στήριξη της Κύπρου στις προσπάθειες της ECOWAS για ειρηνική επίλυση της κρίσης, με πρωταρχικό στόχο την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και την άμεση απελευθέρωση του δημοκρατικά εκλεγμένου, Προέδρου κ. Mohamed Bazoum.

Ο Υπουργός Εξωτερικών προέβη, επίσης, σε ενημέρωση σε σχέση με τη σοβαρότατη παραβίαση του status quo της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Πύλας, καθώς και για τις οργανωμένες απειλές και βιαιοπραγίες των κατοχικών αρχών κατά των ειρηνευτών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε, συνάμα, στην άμεση και ισχυρή αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, των θεσμών της ΕΕ, των ευρωπαίων εταίρων μας και της διεθνούς κοινότητας, μεταφέροντας ευχαριστίες προς την ΕΕ και τους εταίρους μας.

Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι οι τελευταίες τουρκικές κινήσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και αναπόφευκτα επηρεάζουν το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Στο περιθώριο των εργασιών του Gymnich, ο κ. Κόμπος είχε επαφές με αριθμό ομολόγων του από κράτη μέλη της ΕΕ.