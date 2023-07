Κόμπος: «Παραγωγική και θετική η συνάντηση με Γκουτέρες»

Πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (ώρα Κύπρου) η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Με ανάρτησή του στo twitter, ο ΥΠΕΞ αναφέρεται σε παραγωγική και θετική συνάντηση με προοπτική. Όπως σημειώνει, επενέλαβε την ετοιμότητα και αποφασιστικότητα της πλευράς μας για να συνεχίσουν οι συνομιλίες για το κυπριακό.

Αναμένονται τις επόμενες ώρες περαιτέρω δηλώσεις και ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης, τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών.

Productive, positive and forward looking meeting with UN SG @antonioguterres @UN in New York.

Reiterated our resolve and readiness to resume talks. pic.twitter.com/udjc7UzMc5

— Constantinos Kombos (@ckombos) July 11, 2023