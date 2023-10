Κόμπος σε Ανόλικ: Ισχυρή αλληλεγγύη Κύπρου προς Ισραήλ

Συνάντηση με τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Κύπρο, Όρεν Ανόλικ, είχε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Κόμπος ανέφερε πως κατά τη συνάντηση καταδίκασε απερίφραστα την αδιανόητη βαρβαρότητα των τρομοκρατών της Χαμάς και επανέλαβε την ισχυρή αλληλεγγύη της Κύπρου προς το Ισραήλ.

"Επίσης είχα την ευκαιρία να μεταφέρω καίρια μηνύματα από τις συνεχιζόμενες επαφές μου με περιφερειακούς εταίρους", σημείωσε ο κ. Κόμπος.

In a meeting with Ambassador @OrenAnolik, I unequivocally condemned the unthinkable barbarism of Hamas terrorists & reiterated #Cyprus' strong solidarity with #Israel.

I also had the chance to convey key messages from my ongoing outreach with regional partners. pic.twitter.com/Aw05VCTEGI

