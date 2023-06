Κόμπος: Στρατηγικός εταίρος τα Εμιράτα

Ο Υπουργός Εξωτερικών Δρ Κωνσταντίνος Κόμπος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, στις 6-8 Ιουνίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Δρ Κόμπος συναντήθηκε χθες, στην Τζέντα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud.

Στο επίκεντρο των διευρυμένων συνομιλιών ήταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με τους Υπουργούς να επιβεβαιώνουν την αυξανόμενη δυναμική που διέπει τις σχέσεις Κύπρου–Σαουδικής Αραβίας.

Comprehensive and in-depth discussion with His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia 🇸🇦

Timely opportunity to exchange views on strategic aspects and way ahead of our strong bilateral relations & on regional and… pic.twitter.com/pg91rA4gjF

— Constantinos Kombos (@ckombos) June 6, 2023