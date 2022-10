Κούσιος: Στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κυριάκος Κούσιος βρίσκεται από την Πέμπτη στην Πράγα, όπου πραγματοποιείται το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τις εργασίες του Συμβουλίου απασχολούν οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στις αγορές εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας στα Κράτη Μέλη, και τα μέτρα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας προκάλεσε στην Ευρώπη μια από τις πιο μαζικές προσφυγικές κρίσεις από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έφερε νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, αναφέρεται.

Προστίθεται στην ανακοίνωση ότι η συζήτηση στην ολομέλεια της Πέμπτης ήταν αφιερωμένη στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την ένταξη των προσφύγων, ιδίως των γυναικών, στην αγορά εργασίας.

Σήμερα, Παρασκευή θα συνεχιστεί η συζήτηση για πολιτικές και μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας για τους Ευρωπαίους.

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών θα συμπληρωθεί με παρουσίαση πρόσφατης έρευνας από το European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

ΚΥΠΕ