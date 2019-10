Λουίζα και Δέσπω αναλαμβάνουν από σήμερα καθηκοντα

Δυό Επίτροποι για αντικατάση της Λήδας Κουρσουμπά - Το Who is Who της κάθε Επιτρόπου





Επίσημα καθήκοντα αναλαμβάνουν σήμερα οι δύο Επίτροποι οι οποίοι διορίστηκαν από το υπουργικό Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου, προς αντικατάσταση της Λήδα Κουρσουμπά, η οποία και αφυπηρετεί. Συγκεκριμένα καθηκοντα αναλαμβανουν ως Επίτροπος Νομοθεσίας η κυρία Λουίζα Ζανέττου και Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού η κυρία Δέσπω Μιχαηλίδη. Δείτε επίσης: Η Λουΐζα Ζαννέτου Χριστοδουλίδου η νέα επίτροπος Νομοθεσίας Αυτή είναι η νέα Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Στις 09:30 στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας θα προβούν στην καθιερωμένη τελετή διαβεβαίωσης και ακολούθως θα αναλάβουν καθήκοντα. Οι δύο αντικαθιστούν την κυρία Κουρσουμπά η οποία από το 2007 ήταν τόσο Επίτροπος Νομοθεσίας όσο και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Who is Who Η Λουίζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου κατέχει τη θέση του Εισαγγελέα της Δημοκρατίας από το 2014 και είναι υπεύθυνη δύο τομέων της Υπηρεσίας, του Τομέα Διοικητικού Δικαίου και του Τομέα Αστικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Είναι επίσης υπεύθυνη του Τομέα Βίας στην Οικογένεια και είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια. Από το 2015 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Εργασία και στην Εκπαίδευση. Για σειρά ετών και μέχρι σήμερα ασχολείται με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου ενώπιον Δικαστηρίων όλων των Επαρχιών, υποθέσεις διεθνών απαγωγών παιδιών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης, ενώ συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και σεμινάρια ως εκπαιδεύτρια των θεμάτων με τα οποία ασχολείται. Η νέα Επίτροπος Προστασίας του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου - Λιβανίου διορίστηκε το 1989 Προσωρινός Επαρχιακός Δικαστής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Το 1997 προάχθηκε σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και το 2003 σε Πρόεδρο Επαρχιακού Δικαστηρίου. Στις 4 Δεκεμβρίου 2012 διορίστηκε Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Από το 2013 εκπροσωπεί με τον Παμπαλλή, Δ. στο Στρασβούργο, τις Δικαστικές Αρχές της Δημοκρατίας στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης (CEPEJ). Είναι μέλος της τριμελούς Επιτροπής που συστάθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, για παρακολούθηση των προτεινόμενων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποιήσεων, για τον εκσυγχρονισμό και την ενοποίηση του Οικογενειακού Δικαίου.