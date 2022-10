Μ. Νάβα: Ανάγκη για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ δύο κοινοτήτων

Την ανάγκη για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο κοινοτήτων στην Κύπρο υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ, Μάριο Νάβα, ο οποίος έγινε το πρωί δεκτός στο Προεδρικό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Νάβα ανέφερε πως συζήτησε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την επανένωση της Κύπρου. "Χρειάζεται οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο κοινοτήτων. Η επανένωση θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους", πρόσθεσε ο αξιωματούχος της ΕΕ.

Discussed Cyprus reunification with President @AnastasiadesCY. It requires building confidence between the two communities. #Reunification will benefit all Cypriots. @EUCYPRUS @EU_reforms @KjBjornsson @GBertezzoloEC

