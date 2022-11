Μαυρογιάννης: Βροντερό μήνυμα προοδευτικής αλλαγής από το ΗΒ

Ολοκληρώθηκε χθες η περιοδεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους απόδημους μας, να στέλνουν βροντερό μήνυμα προοδευτικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης συναντήθηκε με εκατοντάδες συμπατριώτες μας, ανταλλάζοντας απόψεις για τα ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό, την ενέργεια και την οικονομία του τόπου.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της κυπριακής διασποράς, μέσα από τη βελτίωση των σχέσεων με την πατρίδα τους και την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που συχνά αντιμετωπίζουν. Παράλληλα σημειώθηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία και στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας στο ΗΒ, για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει προς την ομογένεια.

Ειδική αναφορά, έγινε για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των κυπριακών Πανεπιστημίων, ώστε να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στους Κύπριους επιστήμονες, περιορίζοντας τη μετανάστευση στο εξωτερικό.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με την Deputy Director of the Ministry of Europe, Alison Kemp, με μέλη του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ).

Παράλληλα, ήταν ο κύριος ομιλητής σε πολιτική συγκέντρωση που διεξήχθη χθες το βράδυ στο Μπέρμινχαμ, όπου ανέπτυξε το όραμά του για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

Επεσήμανε τους τρόπους με τους οποίους θα οχυρωθεί η κυπριακή κοινωνία μπροστά στην ακρίβεια και πως θα καταστεί η οικονομία μας περισσότερο ανθεκτική σε εξωγενείς παράγοντες.

Όσον αφορά το Κυπριακό, τόνισε ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιστροφή της πορείας που έχει λάβει.

«Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, πέραν της διπλωματίας, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες οργανικές συνθήκες ειρήνης και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της πλειονότητας των Τουρκοκυπρίων. Να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε, όπως αυτό της ενέργειας και του μηχανισμού της ΕΕ», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπογράμμισε πως η διακυβέρνησή του έχει ως στόχο να θέσει τέρμα στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στην ανυποληψία. «Να κτίσουμε ένα κράτος που θα έχει κοινωνικές ευαισθησίες, να σκέφτεται τους ανθρώπους και να εργάζεται για τους πολλούς», πρόσθεσε.